El subsidio de arrendamiento es uno de los apoyos más relevantes que ofrecen las cajas de compensación familiar, como Compensar, para ayudar a los trabajadores a cubrir parte del costo del arriendo de una vivienda. Con la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo para 2026 en Colombia, los valores de este subsidio también se ajustan, representando un alivio importante para quienes cumplen los requisitos.

¿Cuánto vale el subsidio de arrendamiento en 2026?

Según la actualización de los subsidios de vivienda para este año, el monto del subsidio de arrendamiento se calcula en función de un porcentaje del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). Para 2026, el valor máximo corresponde al 60 % de un SMMLV, lo que equivale a aproximadamente $ 1.050.543 mensuales.

Este auxilio está diseñado para apoyar el pago del canon de arrendamiento de una vivienda nueva o usada, con el objetivo de facilitar la estabilidad habitacional de los afiliados a las cajas de compensación familiar.

Cobertura del subsidio de arrendamiento

El subsidio de arrendamiento no se entrega en un solo pago, sino que se puede recibir cada mes, siempre que el beneficiario mantenga las condiciones establecidas por la caja de compensación. En términos generales, este auxilio puede cubrir hasta el 60 % del salario mínimo mensual y hasta el 90 % del valor del canon de arrendamiento pactado en el contrato, lo que significa que la ayuda podría representar más de medio salario mínimo mensual dentro de los límites establecidos por Compensar y otras cajas.

Requisitos para acceder al subsidio de arrendamiento

Aunque los requisitos específicos pueden variar ligeramente entre cajas de compensación, el esquema general es el siguiente:

Ser afiliado activo a la caja de compensación, en este caso Compensar.

Pertenecer a un hogar con ingresos que no superen determinados rangos establecidos por la entidad.

No ser propietario de una vivienda en el país.

Diligenciar la postulación y cumplir con la documentación solicitada.

Es importante consultar directamente con Compensar los requisitos actualizados para 2026, ya que pueden incluir condiciones adicionales o particularidades según el tipo de subsidio.

¿Qué representa este apoyo?

El subsidio de arrendamiento es una ayuda relevante para trabajadores que enfrentan dificultades para cubrir los costos de vivienda en ciudades donde los cánones de arrendamiento son altos. Con un valor que puede superar la mitad de un salario mínimo mensual, este beneficio se convierte en un respaldo para hogares de bajos y medianos ingresos que pueden tener dificultades para ahorrar o acceder a vivienda propia.

La actualización de este subsidio en 2026 se da en un contexto en el que el salario mínimo tiene un incremento significativo, lo que impacta positivamente en los montos de subsidios y ayudas económicas. Esto permite que las personas y familias afiliadas a Compensar y otras cajas de compensación puedan recibir apoyos más altos, en comparación con años anteriores, facilitando su acceso a una vivienda digna mientras estabilizan su situación económica.

👉 Para quienes deseen solicitar el subsidio de arrendamiento este año, lo más recomendable es acercarse a las oficinas de Compensar o consultar su página web para conocer fechas, requisitos exactos y pasos a seguir.

