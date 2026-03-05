Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, oficializó su aspiración a la presidencia al inscribirse como candidato ante la Registraduría.

Durante el mismo acto, Uribe Londoño también presentó a quien lo acompañará en la fórmula vicepresidencial: la abogada Luisa Fernanda Villegas, quien ahora hará parte de su proyecto político de cara a las próximas elecciones.

Cabe mencionar que el aspirante llega a la contienda luego de su ruptura con el que durante años fue su partido y el de su hijo, el Centro Democrático. En medio de esa separación —que incluso llevó a que algunos sectores lo señalaran de traición— defendió la solidez de su compromiso con una agenda centrada en la seguridad y la justicia social.

“Lo mejor que podemos hacer es continuar su legado, continuar con sus banderas y con su causa, que era Colombia; todo eso que construyó contigo, y seguir adelante, y lograr hacer lo que él quería por este país”, dijo el candidato, quien recordó el camino político de su hijo y también aprovechó para agradecer a la viuda de su hijo, María Claudia Tarazona.

#EnDesarrollo Miguel Uribe Londoño se inscribió ante la Registraduría como candidato a la primera vuelta presidencial. Su fórmula vicepresidencial será Luisa Fernanda Villegas. pic.twitter.com/34K7RLu6FT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 5, 2026

“Asumimos este reto, como muy bien Miguel lo dijo, con una clara convicción: vamos a trabajar, a trabajar por un país seguro, próspero y unido, donde el Estado funcione con eficiencia y las oportunidades lleguen a todos los rincones de Colombia y a todos los colombianos”: dijo por su parte la candidata a la Vicepresidencia y fórmula de Miguel Uribe Londoño, Luisa Fernanda Villegas.

Con la fórmula ya definida, el nuevo candidato empezará el proceso de consolidar apoyos y dar a conocer sus propuestas para buscar un lugar en la carrera por la Casa de Nariño.

