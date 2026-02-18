María Claudia Tarazona, viuda del exsenador Miguel Uribe Turbay, aclaró lo que dijo sobre la campaña política de su suegro, Miguel Uribe Londoño, y resaltó que cuenta con su respaldo. Esto, después de haber dicho en una entrevista que no lo acompañaría políticamente por estar dedicada a sus hijos, algo que, señaló, fue malinterpretado.

Ahora, en conversación con Eva Rey, aclaró que estará junto al aspirante presidencial, pero que su compañía no será para ser fórmula vicepresidencial ni para estar en el entorno político. Es decir, que su apoyo será más bien personal y estará por encima de cualquier otro candidato.

La viuda de Miguel Uribe Turbay enfatizó que la relación con su suegro no es reciente ni circunstancial. “Por supuesto que lo voy a apoyar, es el papá de Miguel. Es que mi relación con (Miguel) papá viene de 15 años atrás, somos amigos, nos queremos, nos conocemos, hemos estado juntos, hemos viajado, hemos vivido una vida juntos”, afirmó.

Incluso aseguró que la cercanía ha sido tal que él ha hecho parte activa de su vida familiar. “Yo creo que él estaba más tiempo aquí en esta casa con Miguel y conmigo que en su apartamento donde actualmente. O sea, es su casa también”, dijo, dejando ver el vínculo estrecho que los une.

Tarazona no escatimó elogios al hablar de quien hoy busca un nuevo reto político. “Claro que lo apoyo, lo quiero, lo admiro, me parece un hombre brillante, resiliente”, sostuvo, reafirmando que su respaldo es total.

También fue clara al descartar cualquier posibilidad de aspirar a una eventual vicepresidencia en una fórmula encabezada por su suegro. “No sería vicepresidente de mi suegro, porque eso no sería… mejor dicho, sería un descaro absurdo”, señaló. Y agregó con contundencia: “Por encima de mi suegro no hay”.

Paloma Valencia, ganadora de la consulta, según Claudia Tarazona

En otro momento de la conversación, Claudia Tarazona fue consultada sobre el panorama de la llamada gran consulta. Allí expresó sin titubeos su preferencia por Paloma Valencia por encima de Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila: “Uy no, Paloma. Paloma, sí la veo ganadora de la gran consulta, pero por supuesto que sí, no me cabe la menor duda”.

