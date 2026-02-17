El abogado Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos más fuertes de cara a las elecciones de primera vuelta, habló en Noticias Caracol sobre los escenarios que podrían venir luego de las consultas de marzo.

Puntualmente, se refirió a la consulta más fuerte, la que lideran Vicky Dávila, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán, respectivamente, según las encuestas más recientes.

Sobre el tema, le preguntaron al candidato De la Espriella en Noticias Caracol: “¿El 9 de marzo usted se va a sentar con quien gane esa consulta de la Gran Consulta por Colombia?”

La respuesta del candidato fue: “Yo no tengo problema”.

Seguido, explicó que, en caso de que la ganadora sea Paloma Valencia, también está dispuesto en sentarse a trabajar juntos.

“Me encontré con ella en Riohacha, en la celebración del Día de la Virgen de los Remedios, y le dije: Paloma, estoy listo a sentarme contigo cuando quieras”, detalló el candidato, y agregó que la respuesta de ella fue: “Claro, hablamos”.

También aclaró que no tiene problemas con Vicky Dávila, y, por el contrario, hay mucho afecto por ella.

“Lo importante no son las cosas que han dicho contra mí. Lo importante es Colombia”, enfatizó.

Abelardo de la Espriella y su comentario curioso en Noticias Caracol

Al cierre de la entrevista con ese mismo medio, el abogado sugirió que por ahora no piensa en pedirles a las dos candidatas mencionadas que sean su fórmula vicepresidencial, entre otras cosas, porque quien gane la consulta debe ir como candidato a primera vuelta.

Segundos después, lanzó una invitación para que los colombianos voten por él en primera vuelta y, de pronto, el país se vite una segunda vuelta.

“Si yo paso a la segunda vuelta con Cepeda o si ganamos en primera porque podemos dar la sorpresa, si Dios quiere. A eso invito al pueblo colombiano: voten por el tigre de un solo chancletazo y así se va todo el mundo a ver el mundial tranquilo”, instó el candidato De la Espriella.

