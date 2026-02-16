En medio del agitado clima político que vive el país, las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la difusión de contenidos que, en ocasiones, confunden a la ciudadanía. Este 15 de febrero, una fotografía del abogado Abelardo de la Espriella (supuestamente en campaña) comenzó a circular masivamente, despertando dudas sobre su veracidad debido a la presencia de logos de la campaña de Federico ‘Fico’ Gutiérrez y personas utilizando tapabocas.

Sigue a PULZO en Discover

Que hijueputa montaje de la campaña de Abelardo de la Espriella tan mal hecho, se les olvidó borrar la gente con tapa bocas y las camisetas de Fico Gutiérrez. pic.twitter.com/AaPsihFqV1 — Mamertos 2.0🍉 (@Mamertos0) February 16, 2026

Lee También

(Vea también: ¿Qué países tienen salario mínimo vital? Colombia no es el único en el mundo)

Muchos internautas no tardaron en calificar la imagen como un ‘montaje mal hecho’ o una noticia falsa diseñada para desinformar en plena época electoral. Sin embargo, la realidad detrás de la captura es distinta a lo que se especulaba en las plataformas digitales.

A través de su herramienta de verificación, ‘Chekéame Esta’, Pulzo hizo una investigación meticulosa para determinar el origen de la pieza gráfica. Tras el análisis, se pudo establecer que la imagen es real, pero está siendo descontextualizada. No corresponde a una campaña actual de Abelardo de la Espriella, como sugirieron diversos usuarios, sino que es un registro de hace casi cuatro años.

La fotografía fue capturada originalmente en abril de 2022, durante un evento de campaña presidencial de Federico Gutiérrez hecho en la ciudad de Barranquilla. En aquel momento, De la Espriella participó activamente en la tarima, un hecho que fue registrado por EstáPasandoCol, medio aliado de Pulzo.

En la publicación original de 2022, titulada “De la Espriella robó tarima en evento de ‘Fico’ para insultar a Petro y Roy; provocó risas“, se documentó el episodio donde el abogado intervino en el acto político. La imagen que hoy vuelve a ser tendencia fue publicada inicialmente en la red social X (antes Twitter) por el usuario David Meza, tal como figura en los créditos de la nota de aquel entonces.

La presencia de tapabocas en los asistentes, que para algunos era señal de un montaje reciente, se explica precisamente por los protocolos de salud que aún se mantenían vigentes en el primer semestre de 2022.

No es la primera vez que la herramienta ‘Chekéame Esta’ aclara situaciones de alto impacto; anteriormente, este recurso permitió desmentir videos virales, como el supuesto accidente de la avioneta del cantante Yeison Jiménez.

En esta temporada de elecciones, Pulzo reafirma su compromiso con la verificación de datos para evitar que los ciudadanos sean víctimas de manipulaciones que hoy son comunes en el ecosistema digital. Se recomienda a los lectores verificar las fechas de las publicaciones antes de compartirlas como contenido actual.

¿Qué es ‘Chekéame Esta’?

Pulzo lanzó ‘Chekéame Esta’, una herramienta digital gratuita creada en alianza con Lumo Media Lab, enfocada en ayudar a los usuarios a identificar y verificar contenidos generados o manipulados con inteligencia artificial (IA). La iniciativa permite analizar imágenes, audios y videos mediante un verificador diseñado para detectar posibles alteraciones.

Además del verificador, la plataforma incluye videos educativos que explican cómo reconocer señales de desinformación y un juego interactivo orientado a fortalecer habilidades de verificación entre los usuarios. El objetivo es promover el consumo responsable de información en entornos digitales y reducir la circulación de contenidos engañosos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.