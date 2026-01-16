Apareció un nuevo video que da cuenta de los instantes previos al accidente aéreo en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez, junto con tres de sus colaboradores, el pasado sábado 10 de enero en el municipio de Paipa (Boyacá).

El material audiovisual, publicado por el medio Boyacá Siete Días, tiene una duración de 22 segundos y muestra el momento exacto en el que la aeronave identificada con la matrícula N325FA perdió altura de manera progresiva, luego de hacer un giro en planeo, antes de precipitarse a tierra. En las imágenes se observa cómo el avión desciende sin maniobras que permitan recuperar el control, hasta caer en una picada que resultó fatal.

Este nuevo registro se suma a un video previo obtenido por cámaras de seguridad de una finca cercana al lugar del siniestro, que había permitido conocer parte de los segundos finales del vuelo. No obstante, el reciente audiovisual aporta un ángulo distinto sobre la dinámica del accidente.

Según lo informado, las imágenes coinciden con lo que ya había señalado la Aeronáutica Civil tras las primeras investigaciones. El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la entidad, explicó que la aeronave alcanzó a efectuar el ‘decole’, un término técnico que hace referencia a una maniobra específica durante el vuelo, dato que resulta clave para el análisis del caso.

#Video7dias. Accidente aéreo de Yeison Jiménez en Paipa quedó grabado en un video, en el que se ve el momento en que la avioneta cambia de rumbo, pierde sustentación y se va a tierra. Más información en https://t.co/kiJerDELMl pic.twitter.com/OotlgrljBE — Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) January 16, 2026

Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer las causas exactas del accidente.

¿Qué modelo es el avión de Yeison Jiménez?

El accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero en Paipa (Boyacá), en el que perdió la vida Yeison Jiménez junto a otros tripulantes, generó preguntas sobre el tipo de aeronave involucrada en el siniestro.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el avión en el que se movilizaba el cantante era un Piper PA-31 Navajo, modelo 84, una aeronave bimotor de uso frecuente en vuelos ejecutivos y trayectos regionales. El aparato tenía matrícula N325FA y estaba diseñado para transportar a varios pasajeros, además de piloto y copiloto, en distancias cortas y medias.

El Piper PA-31 Navajo es fabricado por la compañía estadounidense Piper Aircraft y es reconocido por su desempeño en aeropuertos con pistas cortas, así como por su capacidad de operación en diferentes condiciones climáticas.

Las autoridades aeronáuticas continúan adelantando las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente, mientras familiares, seguidores y colegas del artista lamentan lo sucedido.

