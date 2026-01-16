En medio del impacto que sigue causando la muerte de Yeison Jiménez, comenzaron a circular en redes sociales imágenes captadas por cámaras de seguridad que mostrarían algunos de los últimos momentos del cantante con vida.

Los registros, que rápidamente se hicieron virales, corresponden a un hotel donde el artista se hospedó horas antes de emprender el último viaje que terminaría en el trágico accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026.

Reflejo de Jeison Jiménez quedó grabado en un video

En los videos se observa a Jiménez caminando por los pasillos del lugar de un hospedaje en Málaga (Santander) en la última noche que pasó con vida. En uno de los fragmentos más comentados, aparece haciendo un particular gesto de mirarse en un espejo y su reflejo quedó en las imágenes que ha despertado una fuerte carga emocional entre sus seguidores.

La grabación muestra al artista tranquilo, concentrado y sin señales aparentes de lo que ocurriría después, lo que ha provocado una mezcla de nostalgia y conmoción entre quienes han compartido el material.

Las grabaciones, difundidas inicialmente por usuarios en plataformas digitales, fueron interpretadas por muchos como uno de los últimos registros visuales públicos del intérprete de música popular. En cuestión de horas, el video fue replicado miles de veces acompañado de mensajes de despedida, homenajes y palabras de agradecimiento por su legado artístico.

🚨 ATENCIÓN | Sale a la luz otro video del reconocido artista Yeison Jiménez, captado en el hotel Big Ben, instantes antes de subir al escenario en el municipio de Málaga, durante sus ferias y fiestas. 💛 En las imágenes se le ve de buen ánimo, sonriente y cercano, mientras la… pic.twitter.com/i2hZSKq84b — ElTrino.Co (@EltrinoCo) January 15, 2026

Este material se suma a otros contenidos que han salido a la luz tras la tragedia, con los que seguidores y medios han intentado reconstruir las últimas horas del cantante. Sin embargo, la circulación de estos registros también ha abierto un debate sobre los límites entre el homenaje y la exposición de momentos privados, especialmente cuando se trata de una figura pública fallecida recientemente.

Algunos usuarios consideran que estas imágenes permiten mantener vivo el recuerdo del artista, mientras otros han pedido mayor respeto por la intimidad de Yeison Jiménez y por el dolor que atraviesa su familia. Hasta el momento, ni sus allegados ni representantes se han pronunciado sobre la difusión del video.

La aparición de estas grabaciones confirma el profundo vínculo emocional que Jiménez construyó con su público. Cada imagen, gesto o recuerdo relacionado con sus últimos pasos se ha convertido en un símbolo del impacto que dejó, no solo como cantante, sino como una figura cercana para miles de personas que hoy continúan despidiéndolo.

