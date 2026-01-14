El homenaje a Yeison Jiménez, este martes 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, terminó causando momentos de caos en los alrededores del escenario, luego de que se agotaron las boletas disponibles y cientos de personas intentaran ingresar al recinto.

La alta afluencia de fanáticos, muchos de los cuales se quedaron sin entrada (gratuita), provocó aglomeraciones y desorden en los accesos, lo que obligó a reforzar la seguridad para evitar una situación de mayor riesgo. Varias personas intentaron colarse una vez se confirmó que el aforo estaba completo.

El evento, que fue convocado como un homenaje masivo al cantante de música popular fallecido el pasado 10 de enero, reunió desde tempranas horas de la mañana a miles de seguidores que querían despedirlo y acompañar a los artistas invitados.

El evento se dividió en dos tandas. La primera adelantada en horas de la tarde, hasta las 4:00 p. m. y la segunda iba de 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche; fue en ese punto donde se dio el caos.

🚨 Hay caos en el orden público a las afueras del Movistar Arena, lugar en el que se estaba llevando a cabo el homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez. Según reportes, esto sucedió cuando se excedió la capacidad del recinto y las personas que no lograron ingresar intentaron… pic.twitter.com/kBdR9nMWFC — Pulzo (@pulzo) January 14, 2026

Intervención del Esmad y uso de gases lacrimógenos

Ante el aumento de la tensión y los intentos de ingreso forzado, fue necesaria la intervención de la UNDMO, que hizo presencia en los alrededores del Movistar Arena para controlar la situación. Según reportes desde el lugar, los uniformados lanzaron gases lacrimógenos con el fin de dispersar a la multitud y restablecer el orden.

La acción se dio principalmente en las zonas externas del escenario, donde la concentración de personas superó la capacidad de control de la logística. Algunos asistentes tuvieron que retirarse del lugar debido a los efectos de los gases, mientras otros manifestaron su inconformidad por no poder ingresar al homenaje.

Un homenaje marcado por la masiva asistencia de fanáticos

El desorden evidencia la enorme convocatoria que tuvo el homenaje a Yeison Jiménez, uno de los artistas más queridos de la música popular colombiana. Durante la jornada, varios cantantes del género subieron al escenario para interpretar sus canciones y rendirle tributo, mientras el público coreaba sus temas más conocidos.

Las autoridades hicieron un llamado a mantener la calma y respetar las indicaciones de seguridad, mientras se evalúan los hechos ocurridos en el exterior del Movistar Arena durante el desarrollo del homenaje.

