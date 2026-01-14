Manizales vivió una noche cargada de emoción, silencio y recuerdos que quedarán grabados en la memoria colectiva de la ciudad. Cuando cayó la tarde del martes 13 de enero, la Plaza de Bolívar comenzó a llenarse de velas, flores blancas y personas que no llegaron por curiosidad, sino para despedir a Yeison Jiménez, el artista caldense cuya muerte enluta al género popular colombiano.

El lugar, que días atrás había sido escenario de celebración durante la Feria de Manizales, se transformó en un espacio de recogimiento y homenaje. Cientos de seguidores se congregaron para rendir tributo a un músico que llevó el nombre de Caldas a los principales escenarios del país y que convirtió su historia personal en canciones que hoy siguen resonando en miles de voces.

Yeison Jiménez, nacido en Manzanares y fallecido a los 34 años, dejó una huella profunda no solo por su talento, sino por el mensaje de perseverancia que transmitió a lo largo de su carrera. Durante la velatón, sus canciones más reconocidas fueron coreadas por la multitud, convirtiendo la plaza en un coro espontáneo que habló de amores difíciles, luchas personales y sueños cumplidos.

No hubo tarima ni luces de concierto, pero sí una comunión sincera entre el público y la memoria del artista. Lágrimas, aplausos y abrazos entre desconocidos marcaron una despedida en la que el silencio también tuvo protagonismo, como señal de respeto y gratitud hacia uno de los hijos más queridos de la región. Lo mismo se espera que pase este miércoles en Bogotá.

La muerte del cantante ocurrió el pasado sábado 10 de enero, cuando la avioneta privada en la que se movilizaba junto a parte de su equipo presentó una falla durante el despegue desde Paipa, Boyacá, con destino a Marinilla, Antioquia. El accidente dejó varias víctimas fatales y sacudió al mundo musical, especialmente porque Jiménez venía de presentarse recientemente en la Carpa Olé de la Feria de Manizales.

Durante la velatón, un hecho llamó particularmente la atención de los asistentes y de quienes vieron los videos en redes sociales. En medio de la lluvia, la mayoría de las velas se apagaron y solo seis permanecieron encendidas. Para muchos asistentes, este detalle fue interpretado como un hecho simbólico o incluso paranormal, ya que seis personas fallecieron en el accidente aéreo junto al artista.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones de profunda conmoción. Incluso Lina Jiménez, hermana del cantante, compartió en sus redes sociales los videos del lugar, avivando la emoción de quienes siguen buscando señales para entender la partida del artista.

El homenaje en Manizales es apenas una muestra del impacto que tuvo Yeison Jiménez. Este miércoles 14 de enero, su legado será exaltado nuevamente en el Movistar Arena de Bogotá, donde se espera una multitud que, como en la capital caldense, cantará para mantener viva su voz. Aunque el silencio hoy ocupa su lugar, su música seguirá acompañando a quienes encontraron en sus letras un reflejo de sus propias historias.

