En una fatídica tragedia que ha conmocionado a la nación, el destellante talento del cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez fue abruptamente oscurecido. Sucedió el pasado sábado 10 de enero de 2026, en una desoladora cadena de eventos que dejó a todo el país a la espera de respuestas.

Luego de hacer su última presentación en Málaga, Santander, el viernes 9 de enero, el artista, junto a parte de su equipo, abordó una avioneta con destino a Medellín. Sin embargo, poco después de despegar del Aeródromo Juan José Rondón, ubicado en el municipio de Paipa, Boyacá, la aeronave se precipitó a tierra en la vereda Romita. A pesar de los numerosos esfuerzos de la Aeronáutica Civil por esclarecer las causas exactas de la tragedia, la respuesta sigue sin llegar.

El impacto del accidente fue tal que, como Gerson Bernate, uno de los testigos del incidente, recordó: “La aeronave sobrevoló muy bajo una camioneta, obligándola a detenerse, antes del choque fatal”. Como documentan los videos virales grabados por los residentes locales, la aeronave apenas subió al aire antes de caer, produciendo una nube de humo gris y violentas explosiones.

En el trasfondo de este suceso, la tristeza y el desconcierto inundaron las redes sociales. Entre las publicaciones más comentadas, destacó un emotivo mensaje del reconocido Esteban López Botero, más conocido el ‘Pollo’ López, amigo íntimo de Yeison Jiménez. En su publicación en Instagram, López compartió una foto junto al cantante y añadió unas dolorosas palabras: “Qué falla, parcero, y justo anoche hablamos para vernos y nos dijiste que la avioneta estaba fallando”, afirmó en su post de redes sociales.

La publicación del ‘Pollo’ López añadió una nueva arista de misterio al suceso, insinuando posibles fallas mecánicas previas que podrían haber contribuido al accidente. Sin embargo, a día de hoy no existe confirmación oficial acerca de dicha hipótesis.

Las reacciones a la muerte de Jiménez se extendieron por todo el país. Fans conmocionados, personalidades públicas y compatriotas anónimos expresaron su dolor por la pérdida de uno de los grandes exponentes del género musical popular.

Aquel mismo día, se programó el funeral en lugar que está por definir este miércoles y jueves, en un emotivo acto que permitió a fans y allegados despedir al músico. El velorio se estableció como un espacio de homenaje y gratitud por la carrera artística de Yeison, que dejó un legado imborrable en la música popular colombiana, como explicó Caracol Radio.

