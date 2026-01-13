Colombia se encuentra enlutada tras el terrible accidente aéreo donde perdió la vida el cantante de música popular, Yeison Jiménez, junto a cinco integrantes de su equipo, la noche del pasado 10 de enero de 2026. El fatal incidente se produjo poco después de que la aeronave que transportaba al artista y su equipo despegara de Paipa, Boyacá, con destino a Medellín. Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, acababa de hacer una presentación en Málaga, Santander, y se dirigía a cumplir con otro compromiso musical en Marinilla, Antioquia.

Sigue a PULZO en Discover

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó el lunes 12 de enero de 2026 la identificación de los cuerpos de las seis víctimas, permitiendo a las familias iniciar los actos fúnebres. “Con la identificación de los cuerpos, las familias podrán dar inicio a los actos de despedida y honrar la memoria de sus seres queridos”, señaló el Instituto Nacional de Medicina Legal en sus redes sociales.

Las víctimas del desafortunado accidente son el cantante Yeison Jiménez, intérprete de éxitos como ‘Aventurero’; el capitán de la aeronave, Fernando Torres; y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora, todos miembros del equipo de trabajo del artista. Los cuerpos fueron trasladados a sus familias una vez culminados los protocolos correspondientes en las instalaciones centrales de Medicina Legal en Bogotá.

Ahora, en Blu Radio, el periodista Julián Ríos informó que los cuerpos fueron trasladados a una funeraría de Capillas de la Fe, de Barrios Unidos, más exactamente en la carrera 32 con calle 68, en Bogotá, donde al menos el cuerpo de Yeison Jiménez será velado de forma temporal mientras se define el lugar en el que será homenajeado que puede ser en El Campín o Movistar Arena.

Lee También

De hecho, en las imágenes se vio que la zona fue acordonada y ya hacen presencia varios seguidores del cantante, el lugar está siendo custodiodado por miembros de la Policía Nacional.

La pérdida de Yeison Jiménez ha dejado una marca profundamente dolorosa en sus seguidores, colegas y en toda la escena de la música popular colombiana. Con una trayectoria caracterizada por letras que reflejan experiencias de superación, amor y desamor, Jiménez logró consolidarse como referente en su género. Como informó Infobae, su partida ha generado conmoción tanto a nivel nacional como internacional, abrazando al mundo de la música con un luto colectivo.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.