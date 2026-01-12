La música popular colombiana se encuentra de luto tras el desgarrador accidente aéreo que enlutó al país el 10 de enero de 2026, cobrando la vida del exitoso cantante Yeison Jiménez y cinco personas más. Según los reportes, la tragedia ocurrió en el departamento de Boyacá, cuando la avioneta Piper PA-31 Navajo, bajo la matrícula N325FA, se precipitó en una zona rural entre Paipa y Duitama, poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón.

Testigos del horroroso accidente, como Maximiliano Panqueva, describieron momentos llenos de pánico en Noticias Caracol: “La aeronave voló a baja altura, hizo un giro en “U” hacia la derecha, emitió un estruendo inicial seguido de golpes y una aceleración fallida antes de picar en picada”.

Esa misma tarde, Jiménez de 34 años de edad, tenía previsto un concierto en Marinilla. El cantante caldense, quien había actuado la noche anterior en Málaga, Santander, se limitaba a seguir su carrera musical, siendo un referente en el género de música popular en el país y fuera de este. La pérdida de Jiménez marca un hito doloroso en la música colombiana, arrastrando consigo la tristeza de miles de fanáticos.

El accidente aéreo arrojó datos recopilados por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil), que ya investiga las causas de este siniestro. “Confirmamos que la aeronave sí despegó y voló 2-3 minutos… era aeronavegable”, declaró Álvaro Bello, director técnico de la Aerocivil en un informe ofrecido por La FM. Dicha investigación también se fundamenta en analizar fallas técnicas y condiciones que pudieron provocar el accidente.

Además, surge la información alarmante que no es la primera vez que esta matrícula presenta oscuros antecedentes por un accidente que ya había tenido años atrás. En La Libertad, Campeche, México, la misma aeronave perdió el tren de aterrizaje al aterrizar en una pista no autorizada en agosto de 2022, causando incluso una muerte, según registros del Ministerio de Defensa de México.

#Comunicado. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en operaciones conjuntas, aseguran aeronave y posible cocaína en Campeche. https://t.co/qYsybSLFIX pic.twitter.com/HvlgdgwNDo — @Defensamx (@Defensamx1) August 14, 2022

En aquel momento, el gobierno mexicano informó que la aeronave viajaba con 460 kilos de cocaína y había ingresado a ese país sin autorización, por lo que hizo un aterrizaje forzoso a 79 kilómetros en el golfo de México.

