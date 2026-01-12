A días de la partida de Yeison Jiménez, sus colegas y amigos continúan pronunciándose ante la lamentable noticia y a su vez, han dado a conocer cómo caló la confirmación de su muerte dentro del gremio.

Esta vez, Jhonny Rivera, uno de los pioneros de la nueva ola de la música popular y quien también fue cercano a Jiménez, contó que fue Pipe Bueno quien le anticipó la noticia del accidente cuando “absolutamente nadie sabía”. Esto, según el cantante, porque por medidas de la Aeronáutica Civil y por la matrícula de la aeronave (teniendo en cuenta que Pipe Bueno también tiene un avión privado), hacían verificaciones y se pusieron en contacto con él.

En una entrevista, Rivera contó que Pipe Bueno lo llamó para decirle que el avión accidentado en Paipa tenía la matrícula de la aeronave del intérprete de ‘El Aventurero’.

“A Pipe lo llamaron y Pipe sacó conclusiones. Dijo ‘esa es la matrícula del avión de Yeison y Yeison no me contesta'”, empezó contando Rivera. Agregó después: “Él (Pipe) sacó conclusiones y dijo: ‘No vayas a salir a redes, marica, porque esto no está confirmado oficialmente, pero sí tiene que ser”.

Después de recibir la llamada de Pipe Bueno, Jhonny Rivera contó que le contó a sus músicos y pasado el tiempo, cuando empezó a revisar redes sociales y se enteró de que una avioneta se accidentó en Paipa, saco conclusiones y terminó por confirmar la muerte de su amigo.

Luego del lamentable hecho que acabó con la vida del artista de 34 años y su equipo más cercano de trabajo, los artistas de la música popular como Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Luis Alfonso, entre muchos más, se han unido en homenajes y mensajes de gratitud y despedida para reconocer el legado que dejó Yeison Jiménez.

Último adiós a Yeison Jiménez será en el Movistar Arena

Las honras fúnebres del cantante de música popular Yeison Jiménez se llevarán a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, espacio en el que seguidores, amigos y familiares podrán despedirlo tras su fallecimiento en el accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero.

