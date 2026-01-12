Colombia está atravesando un oscuro período de duelo. La noticia de la muerte del cantante Yeison Jiménez, ocurrido el 10 de enero de 2026, ha sumido a la nación en un profundo pesar. Jiménez, reconocido de manera unánime como un gran exponente de la música popular, falleció junto a otras cinco personas en un accidente aéreo en proximidades del Aeropuerto de Paipa, Boyacá, tal como reportó Noticias RCN.

El nivel de impacto de su repentina partida ha tenido una pronta y dolorosa respuesta por parte de sus miles de seguidores y allegados, evidenciando la gran influencia que consiguió con su carrera. Su desaparición, sin embargo, ha aumentado también las inquietudes en torno a los riesgos de las operaciones de vuelo en la región. Jiménez es la segunda figura prominente de la música popular en sufrir un percance aéreo en la misma zona.

Recordemos que en febrero de 2023, el cantante Jhon Álex Castaño, popular en el mismo genero musical que Jiménez, vivió un incidente en el Aeropuerto de Paipa, de donde su avioneta salió de pista durante el aterrizaje. “Familia, qué susto tan hijuemadre. Definitivamente, hay que disfrutar cada día”, fueron las palabras de Castaño tras el incidente.

En aquel momento, la aeronave salía desde Pereira e iba para Paipa y quedó sobre la vía al hacer una aterrizaje forzoso, que dejó a John Álex literalmente conmocionado y logró quedar con la puerta abierta y con un susto enorme, que por la pericia del piloto no pasó a mayor en ese momento.

— ElTrino.Co (@EltrinoCo) January 12, 2026

Al respecto, el propio Castaño rindió homenaje a su fallecido colega con un sentido mensaje. “Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”, declaró en un video.

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, fue ampliamente aclamado en el círculo de la música popular no solo por su extraordinario talento, sino también por su carácter sencible y honesto. Sus familiares lo describen siempre como una persona con “corazón para todo el mundo”. Y sus composiciones de música popular hablaban siempre de amor, despecho y el esfuerzo cotidiano, fortaleciendo así su conexión con el pueblo colombiano.

