El funeral del cantante de música popular Yeison Jiménez se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, donde fanáticos y allegados podrán darle el último adiós al artista, fallecido en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

La ceremonia está prevista para el martes 13 de enero a partir de las 10:00 de la mañana y contará con un dispositivo especial para permitir el ingreso del público que desee acompañar a la familia en este momento de duelo, según confirmó Noticias Caracol.

(Vea también: Video muestra cómo fue la explosión de avioneta de Yeison Jiménez; fue cerca a una finca)

Tras las exequias en el escenario capitalino, el cuerpo de Yeison Jiménez será sepultado en la ciudad de Bogotá. El camposanto elegido para su descanso final es el cementerio Jardines del Recuerdo, donde también será enterrado Óscar Marín, uno de los acompañantes del artista que perdió la vida en el mismo accidente aéreo. Fuentes consultadas por el noticiero indicaron que la decisión busca mantener juntos a los fallecidos que hacían parte del equipo cercano del cantante.

Detalles del accidente de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez murió luego de que la avioneta en la que viajaba se precipitara a tierra entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. La aeronave no logró tomar vuelo y terminó cayendo en una finca ubicada a cerca de dos kilómetros del punto desde donde se había previsto el despegue, cuando el grupo se dirigía hacia el municipio de Marinilla, en Antioquia.

(Vea también: “Dos explosiones”: Mintransporte reveló nuevos detalles sobre accidente de Yeison Jiménez)

En la vereda Romita, zona donde ocurrió el siniestro, las autoridades adelantaron durante varias horas labores de criminalística para recuperar los cuerpos y esclarecer lo sucedido. En medio de cultivos y en un terreno de difícil acceso, los equipos de rescate trabajaron entre restos metálicos y partes incineradas de la avioneta, iluminados por vehículos que lograron llegar al lugar tras superar las complicaciones del camino.

En el accidente fallecieron el capitán Hernando Torres y los pasajeros Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. La tragedia ha generado múltiples expresiones de dolor en el país, mientras seguidores del artista se preparan para despedirlo en el homenaje póstumo que tendrá lugar en Bogotá.

