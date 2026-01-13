Colombia se sumerge en una profunda tristeza tras la pérdida del reconocido cantante Yeison Jiménez, quién a sus 34 años falleció en un accidente aéreo sucedido en Paipa, Boyacá. Este fatídico evento, que no solo acabó con la vida del artista sino también con la de su piloto, Fernando Torres y cinco miembros de su equipo musical, ha generado un ambiente de luto nacional y múltiples interrogantes que las autoridades buscan resolver.

(Vea también: Medicina Legal ya identificó el cuerpo de Yeison Jiménez y lo entregará esta noche a su familia)

El siniestro, que se llevó a cabo a bordo de la avioneta modelo Piper Navajo de matrícula N325FA, propiedad de la empresa YJ Company, vinculada a Jiménez, se dio en circunstancias aún no esclarecidas. Según los primeros reportes, la aeronave volaba a unos 50 metros sobre el terreno donde finalmente impactó, originando un rebote inicial y un segundo choque más violento, seguido de la fractura de la cola de la avioneta y posterior explosión a causa de los residuos de combustible, informó la Aerocivil.

Este accidente ha llevado a la Aeronáutica Civil y la Fiscalía General a abrir investigaciones judiciales y técnicas que buscan determinar las causas del incidente, siendo estas enfocadas en tres principales ejes: operacional, técnico-mantenimiento y factor humano.

Un hecho relevante que podría brindar luces en las indagaciones es una situación de emergencia que tuvo lugar en mayo de 2024 y fue narrada por el propio Jiménez puesto que “los motores fallaron durante el aterrizaje, poniendo en riesgo la aeronave”, según declaró el cantante al pódcast de El artista también se refirió a otros incidentes que ahora son considerados en las investigaciones, como la pérdida del libro de trazabilidad y fallas en el suministro de gasolina.

Asimismo, otro punto que se está estudiando es la posible relación de la avioneta siniestrada con una aeronave que fue registrada en México en 2022 con la misma matrícula, información obtenida por El Tiempo, aunque allegados al caso sugieren que podría tratarse de una confusión.

