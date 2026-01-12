El pasado sábado 10 de enero del 2026 quedará marcado en la historia de Colombia con uno de los accidentes aéreos más lamentables en los últimos años. Una avioneta, que había despegado del Aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, Boyacá con dirección a Antioquia, se estrelló apenas minutos después de iniciar su viaje, cobrando la vida de sus seis pasajeros, entre ellos el popular cantante Yeison Jiménez. El siniestro ha destapado lo que parece ser una cadena de irregularidades en el mismo aeropuerto, según informó W Radio.

Al respecto, Juan José Navia, director del Servicio Aéreo de Boyacá (AeroBoyacá), ofreció en dicha emisora un análisis que delinea una serie de condiciones y decisiones que posiblemente llevaron al fatídico accidente. “El avión estaba casi simulando una altura de 10.000 pies, un avión a esa altura está muy restringido y encima de eso, el cupo iba totalmente lleno”, expuso Navia, dejando claro que el despegue se hizo en condiciones adversas.

Más grave aún, Navia aseguró en la cadena radial que la aeronave no tuvo un control previo al vuelo, ni un control documental. “Nadie hizo un control del avión antes de despegar”. Una acusación seria que implica que quizás el incidente trágico pudo haber sido evitado, de acuerdo con la emisora.

AeroBoyacá, institución creada por la delicadeza del manejo aeroportuario en la región, hace inspecciones obligatorias como balance de peso, control de combustible, y verificación de las condiciones meteorológicas y de preparación antes de cada vuelo. No obstante, según sostuvo Navia, AeroBoyacá se encuentra limitada: “Cobran el arriendo pero no permiten trabajar, nos exigen un montón de cosas”.

El director de AeroBoyacá ha dialogado con los directores saliente y actual del aeropuerto, exponiendo las fallas administrativas y advirtiendo sobre las posibles repercusiones. “Están pasando cosas en el Aeropuerto de Paipa que están generando este tipo de cosas. Es un aeropuerto delicado, es delicado”.

