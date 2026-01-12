El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este 12 de enero la plena identificación del cuerpo del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció en el accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama, Boyacá.

Según Medicina Legal, los procedimientos técnico-científicos permitieron corroborar la identidad de Jiménez y de Jefferson Osorio Vásquez, miembro de su equipo de trabajo, dos de las cuatro víctimas que viajaban en la avioneta de matrícula N325FA que se accidentó durante su despegue.

La institución indicó que la entrega de los cuerpos plenamente identificados se llevará a cabo desde la tarde de este festivo, en coordinación con las autoridades judiciales, y que los trámites continúan para finalizar la identificación de los demás tripulantes fallecidos.

Medicina Legal reiteró que mantendrá reserva sobre detalles técnicos del procedimiento y los comunicará exclusivamente a las autoridades competentes.

En el mismo comunicado, Medicina Legal informó que otros dos cuerpos fueron identificados mediante odontología forense y se espera que concluyan las verificaciones pendientes en las próximas horas.



Homenaje a Yeison Jiménez: hora y fecha por confirmar

Si bien todavía no hay confirmación de los detalles, la familia del cantante y su equipo de representantes anunciaron que se hará un homenaje público para que los seguidores puedan despedirlo.

Mediante un comunicado, la productora de eventos Sírvalo Pues informó que los preparativos del evento dependen directamente de los trámites y tiempos que determine Medicina Legal.

Fuentes consultadas han señalado preliminarmente que uno de los escenarios en consideración sería el Movistar Arena de Bogotá; sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial ni anuncio de fecha y hora.

La familia pidió respeto, discreción y paciencia a los fanáticos y solicitó que se mantengan atentos a los canales oficiales, donde se publicará la información definitiva.

