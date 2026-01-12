En medio del dolor por la sensible pérdida del cantante popular colombiano Yeison Jiménez, su hermana Lina Jiménez ha alzado su voz en medio de la incertidumbre y especulación que ya ronda las redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

A través de una historia en Instagram, Lina pidió prudencia y responsabilidad en la información que está circulando sobre los homenajes que se preparan en honor a su hermano recientemente fallecido en un accidente aéreo. En una carta abierta a los seguidores de su hermano, Lina destacó que aún no se han definido los detalles como fecha, hora y lugar para los homenajes dado a que aún continúan los protocolos pendientes de Medicina Legal.

Existen especulaciones de homenajes en locaciones como el Estadio El Campín y el Movistar Arena, además circulan horarios y fechas establecidas. Sin embargo, Lina enfatizó en que aún no se han confirmado tales detalles. “Algunos han emitido horarios y fecha y nosotros aún no la hemos podido estructurar y tenemos que cumplir protocolos de Medicina Legal y otros más”, puntualizó en su publicación en Instagram.

La familia Jiménez ha sido clara en que la información oficial será difundida únicamente por los canales oficiales del artista y su jefe de prensa, Paola España. Por esta razón, insisten en la paciencia de los medios y seguidores y piden evitar la especulación en respeto al cantante y su familia.

También, en el mismo video se ve a su pequeña hija, la más chiquita, quien apareció para abrazar a su tía y dio un mensaje desgarrador: “Mi papá era un hombre muy bueno”, lo que conmovió a todos los seguidores de Yeison Jiménez, que están con el corazón roto por su repentina partida.

Lina también alertó sobre cuentas falsas en Instagram a nombre de la cuñada del cantante y aseguró que la única información oficial provendría de sus canales y los de Yeison. Siguiendo este llamado, la organización de Yeison emitió un comunicado donde reafirman el deseo de hacer un homenaje al cantante, pero reiteran que aún no pueden confirmar fecha ni lugar hasta finalizar los protocolos legales.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.