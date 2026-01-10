La muerte del cantante Yeison Jiménez, ocurrida este 10 de enero, no solo ha conmocionado al país y al mundo de la música popular. También ha despertado un intenso debate alrededor de unas declaraciones íntimas que el artista había dado hace meses, en las que relató que había soñado repetidamente con un accidente aéreo que —dolorosamente— se hizo realidad.

(Vea también: Aparece último video que se grabó en avioneta accidentada del equipo de Yeison Jiménez)

El artista oriundo de Manzanares, Caldas, de 34 años, falleció luego de que la avioneta en la que viajaba se accidentara entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. La aeronave, con seis ocupantes a bordo —incluyendo piloto, copiloto y cuatro pasajeros— tenía como destino Medellín, donde Jiménez se dirigía después de una presentación artística.

¿Qué había soñado Yeison Jiménez?

Meses antes de la tragedia, en una conversación profunda con el actor Juan Pablo Raba para el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, Yeison Jiménez reveló que había tenido tres sueños consecutivos relacionados con un accidente en un avión pequeño. Lo narró con detalle, describiendo sensaciones, diálogos y escenas que lo dejaron marcado en ese momento y que ahora resultan inquietantemente relevantes tras su muerte.

El artista relató que el primer sueño aconteció en España, donde se imaginó llegando al aeropuerto y escuchando al capitán decirle que estaban listos para despegar. En ese sueño, él le pedía al piloto que “le diera una vuelta al avión y volviera” antes del despegue, mostrando una mezcla de intuición y ansiedad.

“Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces”, dijo Jiménez en esa entrevista. En la primera de esas visiones, escuchó al piloto describir cómo se había soltado un tubo en la aeronave, un detalle que lo despertó “desesperado”.

Acá, el momento en el que lo contó:

En el segundo sueño, todo era aún más explícito: él ya estaba dentro del avión cuando este se estrellaba. “Faltaban 15 días para nacer mi hijo y yo empiezo a ver todo Medellín como si yo me estoy yendo”, manifestó con voz cargada de emoción.

La tercera de estas visiones, según relató él mismo, también mostraba la caída del avión en el aire, con detalles de que una de las partes de la aeronave “se desprendía” y la sensación de impotencia que lo invadía. Jiménez llegó a decir: “Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”, palabras que hoy son parte fundamental del recuerdo público sobre ese diálogo.

Yeison Jiménez no hablaba de estos sueños como una predicción fatalista, sino como una experiencia espiritual e inquietante que lo marcó profundamente. Para el artista, los sueños estaban cargados de un mensaje mayor, una alerta que él no supo interpretar en su momento.

Esta reflexión fue parte de la esencia de la conversación que sostuvo con Raba, donde también abordó temas personales como la fe, la ansiedad y la manera en que afrontaba los desafíos de su vida profesional y familiar.

La conmoción por su muerte no solo se siente en las plataformas musicales o en las redes sociales. Su partida ha sacudido profundamente a Colombia, donde Jiménez era considerado uno de los máximos exponentes de la música popular. Tras conocerse el accidente, cientos de seguidores han expresado su dolor, recordando no solo sus canciones sino también su historia personal de superación, desde sus inicios humildes hasta convertirse en uno de los referentes del género.

