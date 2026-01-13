La muerte del cantante Yeison Jiménez sigue causando un profundo impacto en la música popular colombiana. A los homenajes, mensajes de despedida y recuerdos compartidos por colegas y seguidores, se sumó recientemente el estremecedor testimonio del también cantante Alzate, quien relató cómo se enteró de la tragedia en un momento especialmente doloroso de su vida personal.

En entrevista con Noticias Caracol, Jorge Andrés Alzate Río —nombre real de Alzate— abrió su corazón y narró con detalle las circunstancias en las que recibió la noticia del fallecimiento de quien no solo fue su colega, sino también su amigo cercano y compadre.

Según contó el intérprete de música popular, todo ocurrió cuando se dirigía al aeropuerto José María Córdova, en Antioquia. Alzate iba acompañando a su hija, quien debía viajar fuera del país por varios meses, una despedida que ya de por sí representaba un momento difícil para él.

“Se convirtió en un momento muy crítico. Iba llevando a mi hija al aeropuerto José María Córdoba, donde hacía unos días me había acabado de sentar con Yeison. Iba llevando a mi hija que se me iba por cuatro meses más a Costa Rica”, relató el cantante en el noticiero.

Acá, el relato de Alzate:

Ese trayecto, que normalmente no tendría mayor trascendencia, terminó marcando uno de los episodios más duros de su vida. Justo al ingresar a uno de los túneles del recorrido, recibió una llamada que cambiaría por completo su estado emocional.

“Entrando al túnel, me llama un gran amigo, Carlos Pava, a darme una información de una fuente muy importante de que Yeison, me escribió así: ‘Yeison se acabó de matar’”, recordó Alzate, aún con evidente conmoción.

El artista explicó que, en ese instante, no logró dimensionar la gravedad de lo que estaba escuchando. La falta de señal dentro del túnel y la sorpresa por el mensaje lo sumieron en una profunda confusión.

“Yo no podía creerlo, ese túnel se me hizo eterno, me quedé sin señal y no entendía de cuál Yeison me estaba hablando”, confesó.

Durante esos minutos, Alzate no sabía si se trataba de un rumor, de una confusión de nombres o de una información errónea. Sin embargo, la sensación de angustia fue creciendo mientras avanzaba sin poder confirmar lo ocurrido.

El desenlace llegó al salir del túnel, cuando la realidad se hizo imposible de evadir. Fue allí cuando comprendió que la noticia hacía referencia a Yeison Jiménez, con quien había compartido recientemente y mantenía una relación cercana.

“Cuando terminó ese túnel tan largo y eterno, me di cuenta de que era de mi compadre y se convirtió en una noche que no quiero volver a recordar”, dijo con la voz entrecortada.

Alzate también dejó entrever el contraste emocional que vivió esa noche: por un lado, la despedida temporal de su hija; por el otro, la pérdida definitiva de un amigo. Dos golpes emocionales que coincidieron en un mismo instante y que, según él, lo marcaron profundamente.

¿Cómo fue la muerte de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero en un accidente aéreo, hecho que fue confirmado por las autoridades y que rápidamente causó conmoción a nivel nacional.

El cantante viajaba en una aeronave pequeña Piper Navajo PA-31 (matrícula N325FA), que se accidentó poco después de despegar del Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa (Boyacá), con destino a Medellín (Antioquia), donde tenía programada una presentación esa misma noche en Marinilla.

La aeronave no logró mantener el vuelo: según testigos y reportes preliminares, presentó fallas (posiblemente en uno de los motores), perdió estabilidad, no alcanzó a elevarse completamente, se inclinó, impactó contra el terreno en una zona rural (vereda Romita, entre Paipa y Duitama), y se incendió inmediatamente tras el choque. No hubo sobrevivientes.

En el accidente murieron seis personas en total:

El piloto, capitán Hernando Torres.

Los pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente), Jefferson Osorio (mánager) y Weisman Mora (fotógrafo).

