En la noche de este lunes 12 de enero, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hizo oficialmente la entrega del cuerpo del cantante Yeison Jiménez a su familia, tras completar los procesos científicos y legales relacionados con el accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero entre Paipa y Duitama, Boyacá.

(Lea también: Video muestra cómo fue la explosión de avioneta de Yeison Jiménez; fue cerca a una finca)

La entrega se confirmó después de las 8:15 p. m., luego de que finalizaran la identificación plena del artista manzanareño, fallecido junto con varios integrantes de su equipo de trabajo cuando la aeronave en la que viajaban se precipitó a tierra poco después del despegue.

Horas después de la confirmación, seguidores del intérprete comenzaron a llegar a los alrededores de Medicina Legal en Bogotá, donde permanecieron a la espera de la salida de la carroza fúnebre.

#Atención | Hace pocos minutos, Medicina Legal realizó la entrega del cuerpo de Yeison Jiménez. Seguidores rodean la carroza fúnebre para despedir al artista colombiano de música popular. pic.twitter.com/2C5O2nAz2K — Minuto60 (@minuto60com) January 13, 2026

Al momento en el que el cuerpo de Jiménez fue trasladado, decenas de fanáticos rodearon el vehículo, cantaron sus canciones y alzaron carteles al paso de la caravana, mientras expresaban palabras de despedida.

El traslado se hace bajo acompañamiento de las autoridades, que mantienen un dispositivo especial debido a la gran afluencia de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Uno Bogotá 88.9 FM (@radiounobogota)

Homenaje a Yeison Jiménez será en Bogotá

La familia de Yeison Jiménez y la productora de eventos Sírvalo Pues reiteraron que sí se hará un homenaje público para que los admiradores puedan despedirse del artista. Sin embargo, el lugar, la fecha y la hora aún no han sido confirmados oficialmente.

Versiones preliminares señalan que el Movistar Arena de Bogotá sería el escenario contemplado para la ceremonia, pero la familia pidió evitar especulaciones hasta que concluyan los trámites notariales y funerarios.

“Estamos a la espera de surtir los procedimientos legales ante Medicina Legal para poder anunciar lugar, fecha y hora”, indicó la organización en un comunicado difundido más temprano.

¿Cómo fue el accidente donde murió Yeison Jiménez?

El cantante falleció el sábado 10 de enero de 2026 tras un accidente aéreo ocurrido entre los municipios boyacenses de Paipa y Duitama.

Jiménez viajaba junto a varios miembros de su equipo en una aeronave privada con matrícula N325FA, que tenía previsto despegar con destino al municipio de Marinilla, Antioquia.

Según versiones iniciales, la avioneta no alcanzó a tomar la altura suficiente y terminó precipitándose a tierra. El impacto ocurrió en una finca ubicada a dos kilómetros del punto desde donde había despegado. El accidente produjo un incendio inmediato y no dejó sobrevivientes.

