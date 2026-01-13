Se conoció oficialmente el lugar y día del homenaje a Yeison Jiménez, quien murió junto a miembros de su equipo de trabajo en un accidente de avioneta que ocurrió en la tarde del sábado 10 de enero en Paipa, Boyacá, cuando se dirigían a Marinilla, Antioquia, para un ‘show’.

“Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. Los detalles oficiales de este encuentro e ingreso serán confirmados en el transcurso de la mañana de hoy martes 13, a través de los canales autorizados”, dijo su equipo de trabajo a través de un comunicado…

Una fuente cercana al equipo del artista le dijo a Pulzo.com que el evento “será a lo grande y que la idea es que haya presencia de varios artistas con sus agrupaciones”.

Información en desarrollo…

