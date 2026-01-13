La muerte de Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, no solo dejó en luto a la música popular colombiana, sino que golpeó con especial fuerza a quienes compartieron con él escenario, amistad y camino artístico.

Uno de los más afectados ha sido Jhon Alex Castaño, cantante risaraldense y uno de los amigos más cercanos del llamado ‘niño de Manzanares’. La relación entre ambos iba más allá de lo profesional. Jhon Alex y Yeison coincidieron en múltiples tarimas, colaboraron en varias ocasiones y compartieron momentos clave desde los inicios de la carrera de Jiménez.

Luego de confirmarse la muerte de Yeison Jiménez, Jhon Alex Castaño expresó su dolor a través de redes sociales con un mensaje que conmovió a los fanáticos: “Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”.

La frase, acompañada de videos en los que ambos aparecen cantando juntos en diferentes momentos, reflejó la cercanía y el impacto emocional que le dejó la pérdida.

Sin embargo, la preocupación entre los seguidores de Jhon Alex aumentó en los días posteriores. Desde el sábado siguiente al fallecimiento de Yeison, Castaño comenzó a publicar videos en los que aparecía consumiendo licor, algo que llamó poderosamente la atención de sus fanáticos.

La inquietud se intensificó el 12 de enero de 2026, cuando Castaño realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram cantando canciones emblemáticas de Yeison Jiménez mientras bebía.

¿Por qué Jhon Alex Castaño había dejado el alcohol?

La alarma no es gratuita. Jhon Alex Castaño ha hablado abiertamente en el pasado sobre una delicada condición de salud que lo obligó a dejar el alcohol. El artista, conocido en el medio como ‘El Rey del Chupe’, confesó en una entrevista con el influenciador Dímelo King que sufrió una afectación en la glándula suprarrenal, provocada por la mezcla de licor y medicamentos que utilizaba para recuperar su voz.

“Se me afectó una glándula que se llama suprarrenal y me hinché, me pasaron muchas cosas. Mi alma, mi cerebro, mi aire… todo se descontaminó totalmente del trago”, relató en esa ocasión.

Por recomendación médica, tuvo que abandonar completamente el consumo de alcohol y llevaba más de tres años sin ingerir bebidas alcohólicas.

Aunque posteriormente aclaró que en situaciones muy puntuales podría tomar una copa, también fue enfático en que su estilo de vida había cambiado y que ya no hacía parte de sus planes beber licor, especialmente por su salud.

Por eso, al verlo nuevamente tomando tras la muerte de Yeison Jiménez, los mensajes de preocupación no se hicieron esperar. Comentarios como “Tú no puedes tomar, cuídate, por favor”, “nos parte el alma verte así” y “él no debe ingerir alcohol” inundaron las redes sociales, donde muchos seguidores expresaron comprensión por su dolor, pero también temor por las consecuencias para su salud.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

Todo ocurrió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo que ha dejado al país en ‘shock’. El artista, de 34 años y originario de Manzanares, Caldas, viajaba en una avioneta Piper Navajo junto a su manager y otros dos tripulantes cuando la aeronave se estrelló en una zona rural del departamento de Boyacá, específicamente cerca del aeropuerto de Paipa.

La aeronave no logró mantener el vuelo: según testigos y reportes preliminares, presentó fallas (posiblemente en uno de los motores), perdió estabilidad, no alcanzó a elevarse completamente, se inclinó, impactó contra el terreno en una zona rural (vereda Romita, entre Paipa y Duitama), y se incendió inmediatamente tras el choque. No hubo sobrevivientes.

En el accidente murieron seis personas en total:

El piloto, capitán Hernando Torres.

Los pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente), Jefferson Osorio (mánager) y Weisman Mora (fotógrafo).

