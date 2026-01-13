Bajo el sombrío manto del luto, el director del Servicio Aéreo de Boyacá, capitán Juan José Navia, abrió un camino hacia la interpretación detallada del accidente que acabó con la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez y su equipo a bordo del avión que los transportaba. Según explicó el capitán Navia en entrevista con La FM, “los accidentes en aviación pueden prevenirse mediante controles diarios rigurosos y preparación adecuada antes de cada vuelo”.

No obstante, Navia fue cauteloso en evitar culpar al piloto directamente por el incidente fatal. En cambio, trascendió la valerosa lucha de su colega piloto, asegurando que, ante la catastrófica situación, “hizo todo lo posible que estuvo en sus manos para volver a tierra”. Esta noble insistencia en la responsabilidad y la previsibilidad de los eventos arroja luz sobre la dramática intersección de la tecnología y el heroico esfuerzo humano en la operación de vuelo.

En la estela de acusaciones señalando a la tecnología como una posible distracción fatal, Navia defiende enérgicamente el papel de los dispositivos móviles en la cabina de mando. Aclaró que “revisar el celular antes del vuelo es completamente normal”, ya que las aplicaciones especializadas de aviación, como la co-desarrollada por Jeppesen y Boeing, proveen información vital para garantizar la seguridad en el aire.

El capitán Navia también se refirió al espinoso asunto del posible sobrepeso en el avión. Mencionó que en este tipo de operaciones aviáticas, “la responsabilidad del cargue y la decisión final recae directamente en el capitán de la aeronave”. Según él, alrededor de 10 kilogramos de equipaje por pasajero son asignados como estándar operativo en general. Sin embargo, la última decisión recae en el piloto, reafirmando la autonomía y autoridad que tienen estos profesionales en sus operaciones.

El mismo esfuerzo para clarificar la discusión giró en torno al funcionamiento de los sensores del motor. Aunque el piloto haya visto la indicación “bat PRB” en la cabina, el capitán Navia explicó que estos son “computadores equipados con sensores distribuidos alrededor del motor, encargados de monitorear presiones y temperaturas”. En condiciones normales de vuelo, estos desaparecerían y no representarían ningún problema.

