El viernes 14 de enero se despertó en silencio para la música en Colombia. La trágica noticia de la muerte de Yeison Jiménez, destacado cantante de música popular, autor de éxitos como ‘Aventurero’, en un accidente aéreo junto a cinco colaboradores de su equipo.

Con el propósito de unificar el duelo colectivo, la familia y allegados al difunto artista han programado un homenaje público. La fecha está fijada para el miércoles 14 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, un lugar emblemático para la música y eventos masivos en la capital colombiana.

Al respecto, Mauricio Salazar, empresario de Sírvalo Pues, de la que es accionista su hermana Lina Jiménez y en la que él participó para ayudarlos a crecer, habló en Blu Radio y dio nuevos detalles de lo que será el homenaje.

“Se hará una misa a las 11:00 de la mañana, a la 1:00 de la tarde se abren graderías para todo el público y tipo 4:00 de la tarde se retira la gente que está en gradería e ingresa otro tipo de público. Los artistas quieren cantar una o dos canciones, confirmaron asistencia todos los artistas de música popular y de vallenato e incluso de reguetón. Suena crudo, pero esto se tiene que manejar como un evento, porque la magnitud del cariño de la gente nos obliga a tomar todas las medidas. Será ingreso gratuito”, mencionó.

En dicho homenaje se contará con la presencia de grandes figuras de la música popular, como Jhon Alex, Alán Ramírez, Ciro Quiñones, Luis Alfonso y Pipe Bueno. Se espera que este sea un emotivo encuentro en el que se honrará la memoria de Jiménez y se recordarán las colaboraciones y anécdotas compartidas a lo largo de su carrera.

