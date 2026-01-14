La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez emitieron un comunicado para aclarar que el homenaje público que se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá será totalmente gratuito y que no se requiere ningún tipo de boleta para asistir. El pronunciamiento busca frenar la confusión generada por publicaciones falsas que han circulado en redes sociales y plataformas de compraventa, donde se ofrecen supuestas entradas para el evento.

El tributo fue organizado para que seguidores, colegas y admiradores del artista, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, puedan despedirlo en un espacio amplio y respetuoso de su legado musical. Sin embargo, en los últimos días se detectaron intentos de venta fraudulenta de boletos, situación que llevó a la familia a hacer un llamado urgente a la ciudadanía.

La organización también pidió a los seguidores no entregar datos personales ni realizar pagos a personas que aseguren tener acceso preferencial o boletas para el homenaje, ya que se trataría de posibles estafas. Asimismo, recalcaron que toda la información oficial sobre horarios, logística de ingreso y desarrollo del evento será comunicada exclusivamente a través de las redes oficiales del artista y su equipo.

El homenaje se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, escenario emblemático en la carrera de Yeison Jiménez, donde protagonizó varios de los conciertos más importantes de su trayectoria. La familia extendió la invitación a asistir con respeto y solidaridad, en una ceremonia que busca no solo despedirlo, sino también celebrar su aporte a la música popular colombiana.

Seguidores del cantante, conocidos como la comunidad “jimenista”, han manifestado su intención de acompañar el acto y rendirle tributo de manera colectiva, destacando la huella que dejó en la industria musical y en el público que lo siguió a lo largo de su carrera.

