Fans de Yeison Jiménez protagonizaron una última muestra de cariño en el Movistar Arena (Bogotá), durante la noche del martes 13 y la madrugada de este miércoles 14 de enero. Varias personas se reunieron a las afueras del escenario para rendirle un homenaje al cantante caldense, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

De acuerdo con lo que se evidenció en el lugar, algunos seguidores instalaron cambuches improvisados y permanecieron durante varias horas en el exterior del Movistar Arena, mientras entonaban algunas de las canciones más reconocidas del artista de música popular. La reunión se extendió hasta la madrugada, en un ambiente marcado por cantos, velas y mensajes de despedida, tal y como lo mostró Noticias Caracol.

Según información entregada por el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, el público podrá darle el último adiós este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, a partir del mediodía. El recinto fue dispuesto para que los seguidores del cantante puedan acercarse y participar del homenaje póstumo.

#Bogotá | Desde anoche, centenares de fanáticos de Yeison Jiménez hacen fila a las afueras del Movistar Arena para el homenaje que se le rendirá al artista tras el accidente aéreo en el que perdió la vida. Ampliación >>> https://t.co/UGt9E3LM0h pic.twitter.com/ChLUVCm8IG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 14, 2026

Todos los fanáticos de Yeison Jiménez esperan darle el último adiós, luego del accidente que se registró el pasado 10 de enero, cuando la avioneta en la que se movilizaba sufrió un accidente.

¿Dónde será sepultado Yeison Jiménez?

Luego de la ceremonia fúnebre, el cuerpo del artista Yeison Jiménez será trasladado al cementerio Jardines del Recuerdo, lugar en el que se hará su sepultura definitiva. Así lo confirmaron personas cercanas a la familia, quienes indicaron que este camposanto fue el sitio elegido para darle el último adiós al cantante, en un acto que se desarrollará de manera reservada.

En Jardines del Recuerdo también reposarán los restos de Óscar Marín, mánager personal del artista, con quien compartió gran parte de su carrera profesional. De acuerdo con la información conocida, la sepultura se llevará a cabo en medio de un encuentro íntimo, al que asistirán únicamente familiares y allegados más cercanos, sin acceso al público general.

El artista fue una figura ampliamente reconocida en el ámbito musical, sus exequias finales se desarrollarán con homenajes masivos previos en el Movistar Arena, con el fin que sus seguidores puedan despedirlo, tras haberse enterado del trágico accidente que sorprendió a millones de personas.

El cementerio Jardines del Recuerdo se convertirá así en el lugar donde descansarán los restos de Yeison Jiménez, marcando el cierre de las honras fúnebres y el último punto de encuentro para quienes deseen recordarlo en la intimidad.

