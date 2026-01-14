La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026, llama la atención por los sueños que él mismo había contado meses antes, en los que se veía morir en un accidente de avión.

En una entrevista en 2025, el artista narró que tuvo tres sueños repetidos en los que estaba a bordo de un avión que tenía problemas y que terminaba en tragedia, incluso imaginando que su muerte salía en las noticias.

A raíz de esos testimonios, la espiritista y coach espiritual Nailea López ofreció una interpretación desde su perspectiva, sugiriendo que esos sueños podían estar vinculados con temas energéticos o señales que algunas personas experimentan cuando están atravesando fases intensas en su vida o cuando hay tendencias internas a confrontar su propia mortalidad.

Según López, los sueños podrían reflejar el proceso emocional e inconsciente del artista, más que una predicción literal de lo que ocurriría después. Este tipo de interpretaciones —que mezclan elementos espirituales, simbólicos y psicológicos— suelen surgir en contextos de tragedia, especialmente cuando las circunstancias de un suceso parecen conectar con experiencias personales previas.

En este caso, la coincidencia entre los sueños de Jiménez y la forma en que perdió la vida causa especulación entre seguidores y medios de comunicación, llevando a enfoques que buscan encontrar sentido a través de distintas lentes, incluidas las interpretaciones espirituales.

Sin embargo, para López, la manera en que su cuerpo reaccionaba puede ser interpretada como que él creía que lo que soñaba sí tenía una carga premonitoria.

Yeison Jiménez hablaba sobre los sueños que tenía con su muerte

En entrevistas concedidas en años recientes, el artista habló de manera abierta sobre una serie de sueños recurrentes que le llamaban la atención por su contenido. El cantante explicó que en varias ocasiones se veía a sí mismo viajando en un avión que enfrentaba una situación crítica y que el episodio terminaba en un desenlace fatal.

Según contó, en esos sueños incluso aparecía la noticia de su muerte difundida en medios de comunicación, un detalle que le resultaba inquietante. Jiménez señaló en su momento que esas experiencias no le provocaban pánico, pero sí reflexión.

“Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces”, dijo Jiménez en diálogo con el actor Juan Pablo Raba en su podcast ‘Los hombres sí lloran’.

Comentaba que los sueños lo llevaban a pensar en la fragilidad de la vida, en el ritmo de trabajo que llevaba y en la necesidad de valorar a las personas cercanas. También dejó claro que no los interpretaba como anuncios de algo concreto, sino como manifestaciones de su mente en medio de etapas de presión, viajes constantes y exposición pública.

Esas declaraciones quedaron registradas en conversaciones públicas y cobraron relevancia luego de su fallecimiento, debido a la coincidencia con la forma en que ocurrió el accidente.

