Con el dolor latente por la muerte de Yeison Jiménez, la vidente colombiana Ayda Valencia aseguró que estaba a 15 minutos del lugar en el que se presentó el accidente en Boyacá, por lo que ofreció algunos detalles inesperados.

“Pude automáticamente conectarme con ellos, enviarles mucha luz para apoyarlos a nivel energético. Puedo comentarles a través de esa canalización que la muerte fue inmediata. En el primer impacto, ellos pierden la vida. Luego, cuando ocurre el incendio afortunadamente ellos ya no estaban vivos para que no sufrieran lo que implica un incendio de esa magnitud”, afirmó.

Este es el video en la cuenta de Instagram de la parapsicóloga en donde se refirió al deceso del caldense.

La vidente afirmó cómo fueron esos últimos momentos previo a la fatídica muerte del cantante de música popular a sus 34 años, además de que reveló la petición según esa conexión mencionada previamente.

“Están tranquilos. Lo que le puedo percibir a Yeison en esos segundos antes del impacto es que se encomienda a Dios, que le pide que lo proteja y proteja a su familia, pero ellos se encuentran bien”, aseveró.

De hecho, hubo otro aspecto sobre el accidente aéreo que salió a flote en medio de la publicación de la reconocida vidente colombiana en su relato sobre el fallecido artista.

¿Qué son los sueños premonitorios?

La vidente Ayda Valencia explicó que los sueños premonitorios son aquellos que son repetitivos sobre un mismo tema y se refirió a ello por lo que Yeison Jiménez contó sobre cómo veía su muerte en un accidente aéreo en imágenes en sus periodos de descanso.

“Esto es un claro ejemplo de lo que son los sueños premonitorios. Yo les he enseñado mucho en diferentes transmisiones sobre lo que es un sueño premonitorio, que se caracteriza porque se repite una acción muchas veces y creo que ahí él, todo el tiempo de lo que habló en la entrevista, era que algo estaba pasando con la aeronave y no le puso cuidado”, aseguró.

La mujer resaltó lo determinante de tomar en cuenta este tipo de situaciones, ya que las consideró mecanismos de aviso para prevenir cualquier clase de complicaciones y peligros, como el que desembocó en el deceso del artista.

“Por otro lado, también importantísimo, son las señales. Le pedimos mucho a Dios que nos avise, que nos proteja y que nos cuide, pero cuando nos manda todas estas señales, que clarísimamente vienen de Dios, pues no les paramos bolas. Él era una persona buena, con una conexión especial con Dios, pero lamentablemente no entendió esas señales”, explicó.

Valencia afirmó que decidió ofrecer estos conceptos debido a la insistencia de muchos seguidores frente a un fallecimiento que sorprendió a propios y extraños por la manera en la que se presentó.

¿Quién es Ayda Valencia, vidente?

Ayda Valencia es una reconocida vidente, terapeuta y parapsicóloga colombiana que ha ganado gran notoriedad en los medios de comunicación por su capacidad para percibir energías y fenómenos paranormales.

Su salto a la fama se produjo principalmente a través de su participación en el programa de televisión ‘Ellos están aquí’, transmitido por el Canal RCN, donde acompañaba a un equipo de investigación en lugares con supuesta actividad espiritual. En este espacio, Valencia se destacó por realizar lecturas de aura y canalizar mensajes de entidades, consolidándose como una de las figuras más influyentes del esoterismo en Colombia.

Además de su faceta televisiva, Ayda Valencia se presenta como una experta en sanación energética y terapias alternativas. Ella afirma poseer dones desde su infancia que le permiten ver más allá de lo físico.

La experta ha afirmado que su trabajo busca ayudar a las personas a encontrar equilibrio emocional y espiritual a través de la limpieza de espacios y el autoconocimiento. Su enfoque directo y su carisma le han permitido construir una comunidad sólida de seguidores en redes sociales, donde comparte consejos diarios sobre espiritualidad.

La trayectoria de Ayda Valencia también incluye la publicación de libros y la realización de conferencias internacionales sobre temas de parapsicología. Su nombre en internet es relacionado con predicciones sobre eventos de actualidad o para solicitar sus servicios de consultoría privada.

