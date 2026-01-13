La tragedia que enluta a la música popular colombiana tuvo un impacto inesperado en la televisión nacional. Durante el estreno de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’ de RCN, la DJ Marcela Reyes se enteró en pleno programa de la muerte de Yeison Jiménez, noticia que conmovió a millones de seguidores desde el pasado 10 de enero.

(Lea también: “Dos explosiones”: Mintransporte reveló nuevos detalles sobre accidente de Yeison Jiménez)

La escena, que se viralizó rápidamente en redes sociales, ocurrió cuando Manuela Gómez, otra de las participantes, mencionó la tragedia sin saber que Reyes había ingresado al canal totalmente incomunicada y desconocía la noticia.

“Yo pensé que ya sabías”, expresó Manuela, sorprendida ante la reacción de su compañera, mientras Reyes, perpleja, negaba con la cabeza. Entre lágrimas y con evidente impacto, la DJ alcanzó a decir: “Yo no sabía. ¡Dios mío!”

Marcela se entera de la muerte de Yeison Jiménez 🙏🏼 PD: Estaba incomunicada desde el viernes#LaCasadelosFamososCol3#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/gzj1IweUwh — Manolo (@NoloKendo) January 13, 2026

Según lo que se vio en pantalla, Marcela Reyes no fue la única que desconocía la tragedia. Todo indica que varios concursantes estuvieron sin acceso a internet ni noticias durante el proceso previo a su ingreso al formato, como es habitual en programas de confinamiento.

Manuela insistió en que creía que todos estaban al tanto, dado el alcance de la noticia y las reacciones en el país desde el sábado, pero terminó siendo ella quien comunicó de manera accidental el fallecimiento a su compañera.

Reyes, todavía sin procesar la información, añadió que conocía al artista desde hacía alrededor de 15 años, lo que explicaría el fuerte impacto emocional del momento.

Oigan yo no soy fan de Marcela Reyes ni nada pero Manuela como le va a soltar la bomba de la muerte de Yeison Jiménez sabiendo que eran amigos y después va y le dice como si nada, bueno vámonos a dormir. La dejó jodida #LaCasaDeLosFamososColombia#LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/0HbW1eZwkO — Andres Facts (@FactsAndre) January 13, 2026

Cómo fue el accidente de Yeison Jiménez

La aeronave en la que viajaba Jiménez —junto al piloto Hernando Torres y los músicos Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora— no alcanzó la altura necesaria, perdió control y cayó en una zona rural cercana a Paipa.

El Ministerio de Transporte señaló que minutos después “se presentaron dos explosiones, separadas por algunos segundos”, que habrían sido causadas por residuos de combustible.

