Bogotá se prepara para rendir un último homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció este sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá. Según se confirmó oficialmente, la despedida al artista será en el Movistar Arena de Bogotá el próximo miércoles 14 de enero, donde se espera que sus seguidores se reúnan para recordar su importante legado musical.

Sigue a PULZO en Discover

A través de un emotivo comunicado, la familia y el equipo de Jiménez expresaron “un profundo respeto y gratitud” hacia aquellos que han acompañado durante esta triste circunstancia. “Con profundo respeto y gratitud, deseamos agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo. El cariño del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor”, dijeron en declaraciones recogidas por diversos medios nacionales.

Yeison Jiménez, quien se encontraba en la cima de su carrera musical, tenía un concierto programado en Medellín, y un segundo en el Estadio El Campín de Bogotá el 28 de marzo. En una nota de ironía y dolor, el artista recientemente había revelado planes de comprar un avión más moderno para el próximo año.

Al respecto, Mauricio Vargas, empresario de Sírvalo Pues, la compañía que organizaba a Yeison en todos sus conciertos, habló en Blu y dio detalles de lo que pasará con ese ‘show’ en El Campín: “Nosotros teníamos todo ya montado, artistas confirmados, iba a estar con nosotros Álex Campos, el cantante de música cristiana, Jhonny Rivera y muchos más, pero si va a seguir o no es una decisión de su esposa, su hermana y su madre. Todavía no sabemos nada, estaba programado para el 28 de marzo”.

Lee También

Lee También

El accidente deja además a tres hijos en la orfandad, de 15, 8 y 1,5 años de edad, en medio de un sueño premonitorio que según el propio artista, tuvo semanas antes del accidente.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.