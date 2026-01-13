En medio del luto que embarga al mundo de la música popular colombiana luego de la inesperada muerte de Yeison Jiménez, surgen revelaciones que agregan un toque de ironía y dolor a su partida.

Mauricio Salazar, representante de ‘Sírvalo Pues’ —la empresa encargada de organizar varios de los conciertos del artista—, compartió en una entrevista con Blu Radio detalles sobre los planes que Jiménez tenía para este año con su avioneta personal.

Según Salazar, el cantante estaba a punto de dar un paso significativo: reemplazar su antigua aeronave por un modelo más moderno, un proyecto que ya se encontraba en etapas avanzadas.

El empresario mencionó que la avioneta había sido fabricada alrededor de 1982 o 1984, y que había estado en mantenimiento preventivo durante todo diciembre de 2025.

“La avioneta estuvo en mantenimiento en todo diciembre. Él en todo diciembre se movilizó por chárter. El primer vuelo de la avioneta fue el 31 de diciembre a Cartagena. Era una avioneta que no era muy nueva, no presentaba tanto inconveniente, era un mantenimiento preventivo que tocaba hacerle. Él no le negaba nada al mantenimiento de ese aparato”, explicó el representante de ‘Sírvalo Pues’ en la cadena radial.

Pero lo que ha causado mayor conmoción es la revelación sobre los planes de Jiménez para 2026. Salazar, visiblemente afectado, compartió que el cantante había expresado su deseo de modernizar su medio de transporte aéreo.

“Era el propósito de este año. Eso ya estaba muy avanzado… comprar un avión más moderno este año”, afirmó. Al escuchar esto, Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu’, no tardó en reaccionar asegurando “qué dolor”.

Este anhelo de renovación cobra un matiz trágico al considerar las circunstancias de su muerte. Jiménez, quien a menudo hablaba de su pasión por volar, había mencionado en entrevistas pasadas una especie de premonición sobre un posible accidente aéreo.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

Todo ocurrió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo que ha dejado al país en ‘shock’. El artista, de 34 años y originario de Manzanares, Caldas, viajaba en una avioneta Piper Navajo junto a su manager y otros dos tripulantes cuando la aeronave se estrelló en una zona rural del departamento de Boyacá, específicamente cerca del aeropuerto de Paipa.

La aeronave no logró mantener el vuelo: según testigos y reportes preliminares, presentó fallas (posiblemente en uno de los motores), perdió estabilidad, no alcanzó a elevarse completamente, se inclinó, impactó contra el terreno en una zona rural (vereda Romita, entre Paipa y Duitama), y se incendió inmediatamente tras el choque. No hubo sobrevivientes.

En el accidente murieron seis personas en total:

El piloto, capitán Hernando Torres.

Los pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente), Jefferson Osorio (mánager) y Weisman Mora (fotógrafo).

