Mauricio Salazar, representante de Sírvalo Pues, habló con Blu Radio del accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez y cinco personas más. El empresario logró compartir con él el último día antes del siniestro y pudieron hablar, entre otras cosas, de lo que iba a ser la presentación en El Campín en marzo de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

“Estamos totalmente impactados, no hemos podido despertar de esta pesadilla porque compartimos con él, nos tomamos unos tragos, con Jefferson. Ese día nosotros nos quedamos una finca entre Capitanejo y Málaga y nos quedamos esperándolo para almorzar. Estuvimos con él en el concierto del viernes”, contó en la entrevista.

La tristeza de la empresa no es para menos, pues acompañaron a Yeison Jiménez desde sus inicios. “Nosotros trabajamos con Yeison hace aproximadamente 12 años, toda la carrera artística”, dijo Salazar. Incluso, Lina Jiménez, hermana del artista, es socia de Sírvalo Pues.

En cuanto al día del accidente, aclaró el motivo por el que Salazar no iba en el avión. “No acostumbrábamos a viajar regularmente con él. Viajaba con las personas que fallecieron, era el equipo más cercano a él. Nos ayudó a crecer, estuvimos juntos en este proceso y le produjimos El Campín, los Movistar Arena”, concluyó.

Lee También

¿Cuándo es el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?

La familia y los allegados del artista fallecido anunciaron la realización de un homenaje público con el fin de unificar el duelo colectivo de sus seguidores. El evento se llevará a cabo el miércoles 14 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más emblemáticos para la música y los espectáculos masivos en la capital, donde se espera una amplia asistencia de fanáticos.

Mauricio Salazar entregó detalles del homenaje. Según explicó, la jornada iniciará con una misa a las 11:00 de la mañana; a la 1:00 de la tarde se abrirán las graderías para el público general y hacia las 4:00 de la tarde se hará un relevo de asistentes para permitir el ingreso de otro grupo. Salazar señaló que el evento será gratuito y que, por la magnitud del cariño del público, se manejará con una logística similar a la de un gran espectáculo.

Durante el homenaje se contará con la participación de reconocidos artistas de distintos géneros, quienes interpretarán una o dos canciones en honor al músico. Entre los confirmados están Jhon Alex, Alán Ramírez, Ciro Quiñones, Luis Alfonso y Pipe Bueno, además de figuras de la música popular, el vallenato e incluso el reguetón, en un encuentro que busca rendir tributo a la memoria de Yeison Jiménez y recordar su legado artístico.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.