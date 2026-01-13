La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, sigue provocando impacto en el mundo de la música popular. En medio del duelo, un testimonio de Pipe Bueno, amigo cercano del cantante, abrió una herida más profunda: una frase que Yeison le dijo hace casi un año y que hoy toma un significado estremecedor.

En entrevista con Caracol Radio, Pipe Bueno recordó una conversación privada con el artista, en la que Yeison habló de su sensación de partida temprana. Según el relato, Jiménez sentía que pertenecía al grupo de artistas destinados a morir jóvenes, pese a estar en uno de los momentos más sólidos de su carrera y con apenas 34 años.

Pipe Bueno relató que ambos compartían el gusto y la logística por la aviación privada para cumplir sus presentaciones:

“Los amigos cercanos que estamos dentro de este mundo de la aviación hablamos de esto […] siendo él el primero en tener ese tema de aviación privada para sus shows, después entré yo”.

Yeison Jiménez iba a cambiar de avión

El cantante también aseguró que recientemente Yeison estaba buscando cambiar de avión, luego de recibir recomendaciones de distintas personas, sin responsabilizar a la aeronave del accidente:

“Ahorita en las últimas semanas estaba buscando cambiar de avión, porque diferentes personas se lo habían recomendado, sin decir que fue culpa del avión ni mucho menos”.

El duro presentimiento de Yeison Jiménez

Sin embargo, la frase que marcó la conversación —y que hoy retumba— fue la que Pipe recordó tras una charla con Aida Victoria Merlano y que él mismo escuchó directamente de Yeison:

“Pipe, yo siento que yo soy como de esos artistas que se va a morir rápido”.

Esa idea, confesada durante una visita a la casa de Pipe Bueno mientras grababan material promocional, quedó rondando como un presagio inesperado. Hoy, luego del accidente aéreo que acabó con su vida, la frase se convierte en el punto más conmovedor de su historia reciente y en una señal de la sensibilidad con la que Yeison Jiménez percibía su propio destino.

