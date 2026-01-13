A la espera de qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez en El Campín y más situaciones luego de la inesperada muerte del caldense, otro doloroso detalle más personal quedó sobre la mesa.

Así lo reconoció Alejandro Jiménez, hermano menor del fallecido cantante, que sorprendió con una conmovedora publicación para desahogarse en medio de la tristeza por la partida de su ser querido.

“No sé de dónde estoy sacando fuerzas para publicar un poco de los recuerdos que tengo con el ser más maravilloso que la vida me dio; aún espero tu mensaje y volver a verte”, arrancó en el texto publicado en su cuenta personal de Instagram.

El joven exaltó la relación tan cercana que mantuvo con su hermano, con una dolorosa despedida en medio de un momento de luto por el fallecimiento debido al accidente aéreo del pasado 10 de enero de 2026 en Boyacá.

“El amor que sembraste en mi vida. Ese amor no muere, no se borra, no entiende de despedidas. Vivirás por siempre en mis recuerdos, en nuestras risas, en las historias compartidas, en cada momento que marcó nuestras vidas. Caminas conmigo aunque no te vea, me cuidas aunque no te escuche y me das fuerza incluso en los días más oscuros. No fue un adiós, hermano, fue un hasta luego lleno de lágrimas y amor. Hasta que el tiempo nos vuelva a unir y pueda abrazarte una vez más”, escribió en su publicación.

De hecho, el hermano menor de Yeison Jiménez dejó en evidencia una promesa que quedó pendiente entre ambos y que se desvaneció en medio de la inesperada realidad.

“Nos faltaron solo cuatro días para dejar listo todo lo que hablamos el 8 de enero, comiéndonos un coco desde las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., y hacer todo lo que querías verme haciendo; ayudarte como siempre me lo decías. Voy a extrañar tus consejos y tus regaños”, sentenció.

El mensaje finalizó con un “serás eterno”, acompañado de varias fotos en las que aparecieron ambos, no solo de las más recientes, sino con algunos momentos de la niñez de ambos.

Esta fue la conmovedora publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de alejo jimenez (@alejojimenez1718)

¿Cuántos hermanos tuvo Yeison Jiménez?

El cantante de música popular Yeison Jiménez tuvo un total de cinco hermanos, proveniente de una familia numerosa y humilde que fue fundamental en su trayectoria personal y artística: Lina, Heidy, Laura, Andrés y Alejandro.

Entre los integrantes más conocidos de su núcleo familiar se encuentra su hermana Laura Jiménez, quien ha ganado visibilidad en redes sociales por su emprendimiento y apoyo constante a la carrera del intérprete.

Yeison Jiménez relató en múltiples ocasiones que su infancia en Manzanares, Caldas, estuvo marcada por las dificultades económicas, lo que fortaleció el lazo entre él y sus hermanos durante sus años de formación.

La unión familiar fue un pilar que el cantante resalta frecuentemente como el motor del éxito que alcanzó durante más de una década de trayectoria musical en el género popular en Colombia.

¿Cuántos hijos tuvo Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tuvo tres hijos, quienes fueron el eje central de su vida personal y familiar junto a su esposa Sonia Restrepo.

La mayor de ellas es Camila, quien aunque no es su hija biológica, fue criada por el artista desde muy pequeña y él la reconoció legalmente y de corazón como su primogénita.

Posteriormente nació Thaliana, su segunda hija y la primera biológica del matrimonio, quien frecuentemente aparece en las redes sociales del cantante compartiendo momentos cotidianos y celebraciones especiales que demuestran la cercana relación que mantenían.

En el año 2024 la familia creció con la llegada de su tercer hijo, un varón llamado Santiago. El nacimiento de este pequeño fue recibido con gran júbilo por parte del artista.

