En medio de situaciones difíciles en el mundo del entretenimiento, la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel quedó en la mira de una famosa vidente que aseguró que “siente” que está vivo.

La colombiana Ayda Luz Valencia acudió a su cuenta persona de Instagram para hablar acerca del tema, argumentando que la han consultado varios medios, especialmente desde México, para consultarle sobre el popular cantante. Lo cierto es que sorprendió con su sentencia.

“Yo no lo siento muerto, la verdad. Me conecté con él, miré. Ustedes saben que soy super responsable con esta información y definitivamente yo lo siento vivo”, aseguró en la primera parte de su declaración.

La vidente, que recientemente habló sobre la muerte de B-King, dejó una hipótesis sobre qué pasó con el reconocido artista mexicano, recordado por una notable cantidad de éxitos musicales durante varias décadas.

“Pasó que por muchas circunstancias, yo creo que el agote y el extremo de los extremos, que toma la decisión de pronto de aislarse, de irse o de ausentarse, pero lo siento vivo”, aseguró.

La colombiana no ofreció mayores detalles sobre esta afirmación acerca del intérprete de ‘Querida’, que fue declarado oficialmente fallecido hace 9 años debido a causas de salud.

Cabe remarcar que han surgido teorías de haber visto a alguien igual a Juan Gabriel en diferentes puntos del mundo, con lo que se alimentan las denominadas conspiraciones sobre lo sucedido.

De hecho, han surgido especulaciones sobre la supuesta intención de fingir el deceso para evitar el cobro de impuestos, pero nada de eso ha tomado mayor vuelo aparte de los comentarios en redes sociales.

Ahora, la declaración por parte de Ayda Luz Valencia sirve como un nuevo capítulo en medio del recuerdo de uno de los cantantes más queridos y elogiados en México, Latinoamérica y el mundo.

¿De qué murió Juan Gabriel?

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en su casa de Santa Mónica (California). El artista, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, falleció de un infarto agudo de miocardio, según la causa oficial por el informe forense.

El certificado de defunción revelado por medios como TMZ y replicado por RPP indica que padecía una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, endurecimiento de las arterias, lo que complicó la circulación sanguínea hacia el corazón.

Además, los médicos forenses descartaron la presencia de sustancias tóxicas ya que no encontraron rastros de drogas en su organismo, según reportes. El mismo documento señala que Juan Gabriel padecía otras condiciones de salud que aumentaban su riesgo cardiaco, como hipertensión, diabetes y colesterol alto.

La Oficina Forense del condado de Los Ángeles confirmó que su muerte fue por causas naturales. A pesar de que su partida fue repentina, la investigación médica no halló indicios de violencia ni factores externos.

¿Quién es Ayda Valencia, vidente colombiana?

Ayda Luz Valencia es una reconocida clarividente y vidente colombiana, famosa por su capacidad para conectar con espíritus y fenómenos paranormales desde su infancia.

Ella misma cuenta que de niña jugaba con lo que creía eran otros niños, sin darse cuenta de que en realidad eran almas del más allá, una experiencia que la marcó profundamente.

A nivel profesional, Ayda ha trabajado más de dos décadas en terapias alternativas, combinando su formación con el don de ver y canalizar energías espirituales.

Además, ganó visibilidad pública por su participación en el programa paranormal ‘Ellos están aquí’, de RCN Televisión, donde formaba parte del equipo que investigaba lugares con actividad sobrenatural.

Entre sus predicciones y mensajes espirituales, Ayda ha señalado que siente un profundo llamado por los fenómenos naturales. Ha advertido sobre calamidades relacionadas con el agua y temblores, incluso prediciendo “tiempos difíciles” para el planeta.

Otro de los temas por los que se ha hecho conocida es su afirmación de poder anticipar la muerte: según ella, recibe visiones de personas poco antes de su partida y ha dicho que su don también consiste en “ayudar a morir bien”.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.