La reconocida vidente Ayda Luz Valencia habló en exclusiva con la emisora ‘Vibra‘ sobre la trágica muerte del cantante colombiano B-King, cuyo fallecimiento en México ha conmocionado tanto a sus seguidores como a la comunidad artística.

En la entrevista, Valencia aclaró que no tenía conocimiento previo del caso hasta que fue contactada por medios mexicanos y por algunos de sus seguidores en redes sociales, quienes le pidieron su percepción sobre lo sucedido. Ante esa insistencia, la experta en temas paranormales decidió hacer una canalización, de la cual —según relató— obtuvo una impresión dolorosa y difícil de comunicar.

Cuando el periodista Carlos Vargas le preguntó directamente sobre las circunstancias de la muerte de B-King, Ayda Luz fue contundente al afirmar que percibió que se trató de una muerte fue traumática y violenta. Explicó que, en su experiencia, su propio cuerpo físico suele reflejar el modo en que una persona falleció, fenómeno que ha documentado en sus libros y entrevistas anteriores.

“Yo percibo en mi cuerpo cómo mueren las personas: si fue un infarto, si fue ahogamiento, si fue algo súbito, lo siento físicamente. En el caso de B-King, lo que recibí fue un impacto fuerte, fue una muerte traumática. Mi sensación es que tanto él como Regio Clown fueron asesinados de una manera violenta y dolorosa”, relató la vidente.

En cuanto a las investigaciones judiciales que buscan esclarecer quiénes fueron los responsables del crimen, Valencia se mostró escéptica sobre la posibilidad de que se conozca la verdad en el corto plazo. “Lo veo muy complicado. Hay muchos factores y demasiadas versiones alrededor de este caso. Por eso, creo que lo más importante en este momento no es lanzar juicios ni especulaciones al aire”, advirtió.

Asimismo, la vidente hizo un llamado a la prudencia y al respeto hacia la memoria de los artistas y hacia sus familias, quienes atraviesan un momento de profundo dolor. “Por favor, tengan respeto con las personas que estuvieron o no involucradas emocionalmente con ellos. No es momento de juzgar ni de inventar teorías. Lo que necesitan las familias es luz, oraciones y que elevemos nuestras energías para que puedan encontrar paz y para que todo se esclarezca con el tiempo”, concluyó.

Las declaraciones de Ayda Luz han causado diversas reacciones entre los seguidores del fallecido cantante, quienes se dividen entre la esperanza de justicia y la necesidad de consuelo espiritual. Mientras tanto, las autoridades mexicanas continúan las investigaciones para aclarar lo sucedido con B-King y Regio Clown.

