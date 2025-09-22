Este lunes, 22 de septiembre, las autoridades mexicanas confirmaron que los cadáveres hallados en el municipio de Cocotitlán corresponden a los colombianos B-King y Regio Clown, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre.

A través de las redes sociales se han conocido reacciones por parte de allegados a los artistas, como la de la modelo Angie M., quien lanzó duras palabras por al asesinato del cantante de género urbano.

De hecho, la mujer contó que tenía varios planes a futuro con B-King, con quien estuvo en México y compartió con él horas antes de la desaparición y posterior asesinato.

“No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta, en donde quiera que estés, te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, precisó.

A continuación, dos publicaciones en Instagram en donde aparecen en México B-King junto con la modelo, así como el mánager Juan Camilo Gallego, el DJ Regio Clown y el modelo Rogelio Mastracci.

Lo que se sabe del asesinato de B-King en México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que los dos artistas fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán, al oriente del Estado de México, a una hora y 50 minutos de Polanco, el barrio de Ciudad de México donde fueron vistos por última vez.

Los músicos habían desaparecido el 16 de septiembre, después de salir de un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco, donde se hospedaban tras un concierto ofrecido dos días antes. La última comunicación con sus familias se registró ese mismo día, lo que encendió las alarmas en Colombia y en México.

