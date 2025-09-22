La desaparición y posterior asesinato de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos artísticamente como B-King y Regio Clown, sigue rodeada de dudas.

Ambos artistas colombianos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre, cuando salieron de un gimnasio en la zona de Polanco, en Ciudad de México.

El 22 de septiembre, luego de una semana de búsqueda, la fiscalía capitalina confirmó que los cuerpos hallados en Cocotitlán, Estado de México, correspondían a los dos artistas. Las familias de Sánchez, de 31 años, y Herrera, de 35, han pedido respuestas inmediatas a las autoridades mexicanas.

En redes sociales se ha compartido el último mensaje que difundió Regio Clown antes de desaparecer, el cual ha despertado inquietud por su tono reflexivo, que muchos interpretan como una despedida.

“Qué hermoso día, gracias infinitas a Dios, porque hay salud, por el amor, por el trabajo, por todas las cosas positivas, pero también por las negativas”, expresó en la grabación.

Luego agregó unas palabras que hoy resultan inquietantes: “Todo esto nos enseña que la vida no es siempre justa, y también nos enseña que no todas las personas vienen con buenas intenciones. Siempre hay que estar atentos a situaciones que nos puedan poner en riesgo”.

En ese mismo mensaje advirtió: “Al final estas personas buscan un beneficio propio. Muchas veces la mentira viene disfrazada de sonrisas. Tenemos que estar alertas. Aprendan de la soledad. Yo conviví mucho rato con mi soledad y eso me enseñó a tener barreras y esas alertas para identificar esas energías”.

El DJ cerró el clip con una reflexión final: “Queramos a esas personas porque debemos tener ese amor o ese perdón, pero mantengámoslas muy lejos. Ese es el mensajito de hoy. Muchas bendiciones”.

Hallazgo de los cuerpos de B-King y Regio Clown

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre, un día después de la desaparición. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) explicó que, en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México, se hicieron pruebas periciales que permitieron confirmar la identidad de ambos.

La familia de B-King reconoció oficialmente el cuerpo el 22 de septiembre en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, en San Pedro Barrientos, donde quedó confirmada su muerte.

Aunque la investigación continúa, la principal hipótesis apunta a un homicidio, sin que hasta ahora se conozcan los responsables ni las circunstancias exactas de lo ocurrido.

