La incertidumbre en torno a la desaparición del cantante colombiano de música urbana Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, más conocido como Regio Clown, llegó a su fin este lunes 22 de septiembre.

(Lea también: Qué es la Familia Michoacana, grupo terrorista que estaría detrás de la muerte de B-King)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que los dos artistas fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán, al oriente del Estado de México, a una hora y 50 minutos de Polanco, el barrio de Ciudad de México donde fueron vistos por última vez.

Los músicos habían desaparecido el 16 de septiembre, después de salir de un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco, donde se hospedaban tras un concierto ofrecido dos días antes. La última comunicación con sus familias se registró ese mismo día, lo que encendió las alarmas en Colombia y en México.

Imágenes difundidas en X muestran que el hallazgo se dio en zona rural, hasta donde llegaron los equipos de investigación para recuperar los cadáveres.

#ÚltimoMinuto | Tras varios días de búsqueda, se hallaron los cuerpos sin vida de los músicos B-King y Regio Clown, desaparecidos en CDMX, también fueron encontrados otros 3 cuerpos sin vida.#Mexico #Colombia #NoticiasMéxico #Atención #BKING #regioclown pic.twitter.com/c2qreR6TCL — Nación Colombia (@NacionColombiaX) September 22, 2025

Lee También

¿Qué le pasó a B-King? Fiscalía revela detalles del crimen

De acuerdo con la Fiscalía de Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) de la capital, se adelantaron labores de recopilación de testimonios y análisis de cámaras de seguridad. Estas diligencias llevaron a establecer la hipótesis de que los músicos habían salido de la capital y que su rastro se perdió en el Estado de México.

La colaboración interinstitucional permitió identificar coincidencias con dos cuerpos hallados en Cocotitlán. El área de servicios periciales de la FGJEM confirmó la identidad mediante la confronta de perfiles. Finalmente, el 22 de septiembre, los familiares de B-King reconocieron su cuerpo en una diligencia hecha en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

La FGJEM informó que la investigación continuará bajo la hipótesis de homicidio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.