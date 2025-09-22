En los últimos días, el país ha estado conmocionado por el atroz crimen del que fue víctima el empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien apareció sin vida en el Valle del Cauca el pasado 11 de abril.

El caso tomó fuerza cuando se conoció que su hermano, Juan Carlos Uribe, fue vinculado al homicidio por la Fiscalía como presunto autor intelectual.

(Vea también: “Lo entregó”: hija de conocido empresario asesinado dio detalles del hermano que lo habría matado)

En la audiencia, se le imputaron cargos por desaparición forzada y homicidio agravado, aunque no aceptó responsabilidad. Según la investigación, existen pruebas como llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, videos, chats y testimonios que lo relacionarían con los autores materiales del asesinato. Aun así, la juez decidió dejarlo en libertad.

Lee También

Durante una entrevista con Caracol Radio, Alejandra Uribe, hija de la víctima y quien ha exigido justicia por el crimen de su padre, expresó su inconformidad con la medida: “No estoy de acuerdo, ella [la fiscal] tomó una decisión muy a la ligera”.

La mujer también señaló que antes de la desaparición de su papá, el 6 de abril, fue su tío la última persona que estuvo con él y que, después del asesinato, mantuvo un comportamiento “común y corriente”.

Sobre los posibles móviles, Alejandra Uribe cree que detrás del homicidio hay un asunto familiar, delicado y de gran peso, posiblemente relacionado con dinero o información que aún desconoce. También recalcó que su padre era muy cercano a sus seres queridos y que sentía un gran afecto por ellos.

“A él lo iban a matar. Ellos fueron contratados para matarlo. Estoy muy segura. Qué, detrás de esto, hay un negocio, puede ser. Qué hay unas platas, puede ser, es muy factible. […] Unos movimientos, alguna cosa muy extraña que mi papá no alcanzó a decirme”, concluyó la mujer.

Lee También

¿Qué pasó con Jorge Hernando Uribe Bejarano?

El abogado y empresario, de 74 años, fue asesinado y calcinado en la zona rural de Cali, luego de ser reportado como desaparecido a comienzos de abril de 2025.

Días más tarde, su carro fue encontrado en la vereda El Estero, corregimiento Navarro. Dentro del vehículo, las autoridades hallaron restos calcinados que, tras pruebas de Medicina Legal, fueron confirmados como los del empresario.

La Fiscalía abrió investigación por desaparición forzada y homicidio agravado. Entre los capturados estuvo su hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, relacionista público y señalado como presunto “determinador” del crimen. En audiencia, no aceptó los cargos.

(Lea también: “Lleno de tristeza”: oscuro mensaje de hermano del empresario asesinado, capturado por el crimen)

Otro implicado es Moisés Betancourt Zamora, quien ya tenía antecedentes por homicidio y hoy es investigado como cómplice.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.