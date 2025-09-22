Juan José Correa era un joven de 17 años que estaba terminando el colegio y que trabajaba para ahorrar dinero de cara a sus estudios universitarios.

Correa fue a cobrar 6.000 pesos a 3 hombres que le habían comprado dos mazamorras y que no le habían pagado el dinero.

Los hechos se dieron en Soacha:

De forma insólita, los sujetos agredieron al joven en repetidas ocasiones y posteriormente lo atacaron con arma blanca.

Los 3 individuos fueron identificados y judicializados. Sin embargo, durante la audiencia de imputación de cargos se vieron actitudes burlonas de parte de los señalados de cometer el crimen.

Imágenes difundidas por Noticias Caracol evidencian cómo los sujetos se ríen y hasta uno de ellos se duerme durante la audiencia de imputación de cargos por el crimen.

Más allá de la actitud de los sujetos, y de que no aceptaron los cargos, dos de ellos ya fueron enviados a prisión. El otro implicado es un menor de edad que incluso podría recibir una pena reducida de acuerdo a lo estipulado en la ley colombiana.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

