La tragedia sacude a Soacha tras el asesinato de Juan José Correa, un joven de tan solo 17 años que trabajaba vendiendo mazamorra para ganarse la vida. El crimen ocurrió el pasado 12 de abril de 2025, luego de que Correa intentara reclamar un pago pendiente de 6.000 pesos a tres personas.

Dos adultos y un menor de edad le habían entregado un comprobante falso por dos vasos de mazamorra almíbar. Lo que comenzó como un reclamo legítimo terminó en un acto de violencia letal: el joven fue atacado con arma blanca y murió casi de inmediato.

De acuerdo con los reportes iniciales, los agresores fueron interceptados por las autoridades tras el ataque mortal, ocurrido en una vía pública del barrio San Mateo.

Correa era un joven adolescente, conocido por su responsabilidad y empeño. Trabajaba vendido mazamorra y así lograba ingresos diarios de entre 20.000 y 40.000 pesos, suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Video del asesinato de Juan José Correa en Soacha

La familia Correa hoy enfrenta no solo el duelo, sino también una batalla legal marcada por la incertidumbre. Andrea Guerrero, madre del joven, en diálogo con Blu Radio expresó su temor ante la posibilidad de que el caso quede impune.

Guerrero narró los hechos que fueron corroborados por videos de cámaras de seguridad, que publicó la emisora, y habló de como hirieron de muerte a su hijo de 17 años.

“Se ven seis personas: el conductor, los dos vendedores con Juan y los tres agresores. Se ven cuando empujan a Juan José, pero él con el brazo derecho esquiva esa persona, se retira y en ese momento hablan con el compañero vendedor que es de camisa blanca y le dice ‘vámonos, dejemos así’ y en ese momento es cuando aparece de la nada la persona que le enterró la apuñalada”. indicó la madre.

¿Qué tan probable es que los responsables queden en libertad?

Colombia enfrenta una crisis estructural en su sistema de justicia penal. Si bien la tasa de captura de presuntos delincuentes se mantiene alta, la congestión judicial y los procedimientos dilatados permiten que muchos casos terminen sin condena.

El vencimiento de términos procesales —una figura legal que libera a un acusado si el juicio no se inicia en un plazo determinado— ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos.

Este caso representa una nueva prueba para la justicia colombiana: no solo por el doloroso impacto social, sino por la necesidad urgente de revisar los mecanismos de protección hacia los sectores más expuestos.

La historia de Juan José Correa interpela directamente a las instituciones del Estado, exigiendo respuestas que no solo castiguen a los responsables, sino que prevengan futuras tragedias similares.

