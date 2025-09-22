“Mi marido Charlie quería salvar a los jóvenes, como aquel que le quitó la vida”, declaró ante más de 60.000 personas. “Este hombre, este joven, lo perdono”, dijo, con la voz ahogada por los sollozos.

(Lea también: Radical decisión por la muerte de Charlie Kirk: pedirían pena de muerte contra tirador)

En un escenario lleno, con cerca de 73.000 personas reunidas para despedir al activista, la viuda tomó el micrófono y, visiblemente conmovida, agregó: “Lo perdono porque es lo que hizo Cristo. La respuesta al odio es no odiar”. La multitud respondió con una ovación inmediata.

El funeral se celebró pocos días después del asesinato de Charlie Kirk, quien recibió un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah. Las autoridades detuvieron a Tyler Robinson, de 22 años, como principal sospechoso del crimen y quien recibiría la pena de muerte.

Lee También

En una entrevista con The New York Times, la mujer contó que lleva consigo una medalla de San Miguel que Kirk llevaba en el momento de su asesinato y que los médicos le habían quitado cuando intentaban cortar la hemorragia.

Lee También

Donald Trump calificó como “mártir” a Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió el domingo a Charlie Kirk como “un gigante de su generación” durante el evento conmemorativo marcado por una fuerte retórica cristiana y elogios hacia el activista derechista asesinado.

El republicano de 79 años dijo que Kirk era “sobre todo un devoto esposo, padre, hijo, cristiano y patriota”, y agregó que “fue asesinado violentamente porque habló por la libertad y la justicia. Por Dios y la patria. Por la razón y el sentido común”.

En el evento, se vio a Trump sentado junto al multimillonario Elon Musk, cuyo amargo alejamiento de la Casa Blanca tras su breve paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental no se notó en tanto ambos conversaban.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.