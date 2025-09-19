El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a provocar impacto con un anuncio en su red social Truth. Allí aseguró que bajo sus órdenes se ejecutó un “ataque cinético letal” contra un buque señalado de pertenecer a una organización terrorista vinculada al narcotráfico.

De acuerdo con el mandatario, la operación fue dirigida por el Comando Sur y se adelantó en aguas internacionales. El balance entregado por Trump da cuenta de tres personas muertas, a quienes calificó como “narcoterroristas”. También precisó que ningún militar estadounidense resultó herido.

El jefe de Estado afirmó que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos en una ruta identificada como corredor de tráfico con destino a territorio estadounidense. Según él, la intención era “envenenar a estadounidenses”.

La advertencia de Trump

El mensaje incluyó además una advertencia en tono desafiante: pidió frenar de inmediato la venta de fentanilo y de drogas ilegales en su país, así como los actos de violencia que atribuye a estas redes.

Hasta el momento, ni el Pentágono ni el Comando Sur han emitido comunicados adicionales sobre la acción militar, ni han revelado detalles de la identidad de los tripulantes muertos o de la carga incautada en la embarcación.

