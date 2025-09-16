El caso por el homicidio de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, dio un nuevo giro este martes. Según informó AFP, el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, anunció que Tyler Robinson, de 22 años, enfrentará siete cargos, entre ellos homicidio agravado, y que solicitará la pena de muerte en su contra.

Kirk, de 31 años y cercano al expresidente Donald Trump, murió el 10 de septiembre luego de recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah. De acuerdo con la investigación, Robinson habría disparado desde un tejado con un rifle de precisión, lo que desató una persecución de 33 horas que terminó con su arresto.

Qué se sabe de la persona que le disparó a Charlie Kirk

El fiscal Gray explicó que la decisión de pedir la máxima condena se tomó con base en las pruebas recopiladas: el ADN del acusado en el gatillo del arma, el testimonio de su compañero de apartamento y una nota escrita en la que Robinson habría dejado clara su intención de asesinar al activista.

“Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y la voy a tomar”, señala el mensaje, según reveló el fiscal.

Además de homicidio agravado, Robinson enfrentará cargos por obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas. Los investigadores aseguraron que intentó ocultar el arma y pidió a su compañero de cuarto eliminar mensajes que lo comprometían.

El acusado permanece detenido sin derecho a fianza y deberá comparecer nuevamente en audiencia el próximo 29 de septiembre, mientras la Fiscalía avanza en la preparación del caso que podría llevarlo a enfrentar la pena capital en Utah.

