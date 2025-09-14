La despedida de Erika Kirk a su esposo, el activista conservador Charlie Kirk, ha conmovido a Estados Unidos. En un carrusel de imágenes publicado en redes sociales, la mujer mostró momentos de su vida juntos y el instante en que le dio el último adiós frente al ataúd.

(Vea también: “Bella ciao”: los extraños mensajes en las balas del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk)

“No tienen idea de lo que han encendido dentro de esta esposa”, escribió Erika Kirk. “El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra”.

Sus palabras son una promesa de mantener vivo el legado de Kirk, fundador de Turning Point USA y una de las voces más influyentes del conservadurismo en su país.

Lee También

No obstante, lo que más llamó la atención fue el hecho de que publicara el video con el cuerpo de su esposo dentro del féretro, algo que varios usuarios de las redes sociales calificaron como innecesario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ABC (@abc_diario)

Asesinato de Charlie Kirk sacudió la política en EE. UU.

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 durante un acto en la Universidad del Valle de Utah, en Orem. Estaba participando en un evento al aire libre de su gira The American Comeback Tour, cuando un francotirador abrió fuego desde un edificio cercano.

(Vea también: Confirman identidad del asesino de Charlie Kirk y se conocieron más detalles de la escena del crimen)

El activista fue trasladado de urgencia a un hospital, pero falleció poco después. Las autoridades detuvieron a un sospechoso de 22 años, identificado como Tyler Robinson, quien fue arrestado tras un operativo en la zona.

El gobernador de Utah calificó el hecho como un “asesinato político” y pidió que se investigue a fondo el ataque, que ocurrió mientras Kirk respondía preguntas del público, incluso sobre tiroteos masivos en EE. UU.

Pese a la tragedia, Erika Kirk aseguró que el trabajo de su esposo no se detendrá. Ha confirmado que los eventos de Turning Point USA continuarán y que la agenda de conferencias y debates en universidades seguirá en pie.

* Pulzo.com se escribe con Z