El 10 de septiembre de 2025, la ciudad de Dallas fue escenario de un violento crimen que conmocionó a la comunidad local y puso bajo la lupa los procedimientos migratorios de Estados Unidos. De acuerdo con la Policía, Yordanis Cobos-Martínez, ciudadano cubano de 37 años, presuntamente decapitó al gerente de un motel en el sector este de la ciudad tras una fuerte discusión.

La víctima fue identificada como Chandra Mouli Nagamallaiah, un ciudadano indio que administraba el motel Downtown Suites, donde trabajaba el señalado agresor. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el altercado se originó cuando el gerente pidió a Cobos-Martínez evitar el uso de una lavadora dañada. La comunicación se realizó a través de una traductora, lo que habría generado tensiones que escalaron hasta el ataque con machete ocurrido frente a testigos, entre ellos la esposa e hijo de Nagamallaiah.

(Lea también: Hombre que estaba con mujer hallada muerta en motel reveló detalles que no se sabían)

Medios internacionales como Reuters y Houston Chronicle informaron que Cobos-Martínez acumulaba antecedentes por abuso infantil, robo de vehículos y detención ilegal. Además, tenía una orden de deportación en firme que no se concretó debido a que Cuba rechazó su repatriación por la naturaleza de sus delitos. Ante este panorama, el hombre permanecía bajo supervisión de las autoridades migratorias en Estados Unidos.

Lee También

La situación ha generado fuertes críticas a los protocolos de control de antecedentes y a la cooperación internacional en materia de deportaciones. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió un nuevo requerimiento de detención inmigratoria, con el objetivo de expulsar a Cobos-Martínez una vez concluya el proceso judicial.

La Oficina del Sheriff del Condado de Dallas acusó al detenido de asesinato capital, delito que en Texas contempla la pena de muerte. Cobos-Martínez permanece recluido sin derecho a fianza mientras avanza la investigación. Paralelamente, el ICE y la Oficina de Detención y Deportaciones (ERO) analizan alternativas para su repatriación, aunque no está claro qué ocurrirá si Cuba mantiene su negativa a recibirlo.

(Lea también: Robaron a pareja justo cuando entraba a un motel; video mostró cómo todo pasó del amor al terror)

Las autoridades locales activaron protocolos de protección y acompañamiento para la esposa e hijo de Nagamallaiah, quienes presenciaron el ataque. Se dispuso apoyo psicológico y asesoría legal, mientras organismos especializados evalúan medidas adicionales en el marco de la investigación.

El caso ha reavivado el debate sobre la capacidad de Estados Unidos para manejar a migrantes con antecedentes criminales graves que no pueden ser deportados. Según analistas citados por Sky News y Houston Chronicle, este hecho podría acelerar reformas en los procesos de detención y repatriación, además de presionar una mayor cooperación con países de origen.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.