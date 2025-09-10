Factores como la falta de oportunidades laborales, el acceso limitado a la educación, la inseguridad y los bajos salarios en especial para profesionales con estudios de posgrado han impulsado a miles de personas a buscar alternativas en países que ofrecen mejores condiciones.

En este panorama, Estados Unidos, Alemania y España se consolidan como destinos atractivos al abrir vacantes y oportunidades de estudio para profesionales calificados de la región. De ahí, un apoyo aparece como gran noticia en el camino hacia ese propósito.

¿Dónde queda el Centro Interactivo de Experiencia Migratoria en Bogotá?

Bogotá inauguró el primer Centro Interactivo de Experiencia Migratoria, un espacio pionero en Latinoamérica ubicado en la calle 26 #69-63, oficina 806, en el edificio Torre 26 (ver mapa), que busca transformar la manera en que los colombianos planean su futuro en el extranjero.

Con más de 1.200 latinoamericanos acompañados exitosamente en sus procesos migratorios, Borders Group abrió un centro que no solo asesora, sino que prepara integralmente a quienes desean dar este paso.

Este innovador centro nace en un contexto en el que cerca de 800.000 colombianos han emigrado en los últimos tres años, de acuerdo con cifras de la Cancillería y Migración Colombia.

Es espacio es un modelo integral e innovador, que va mucho más allá de la tramitología y documentación, integra: asesoría experta, experiencias culturales y tecnología de vanguardia en un mismo espacio para brindar a los migrantes una preparación completa.

¿Cómo funciona el Centro Interactivo de Experiencia Migratoria en Bogotá?

Los visitantes al centro en el que se ofrece un apoyo para los procesos de migración a países como Estados Unidos, Alemania y España y más deben pagar 240.000 pesos por la asesoría en diferentes aspectos para lo que se necesita solicita cita al escribir a la cuenta de Instagram de Borders Group:

Apoyo legal especializado , con un equipo de abogados expertos en migración que orientará de forma personalizada sobre cada proceso, reduciendo la incertidumbre y aumentando las posibilidades de éxito.

Guía en opciones de financiamiento: especialistas que acompañarán a quienes buscan oportunidades de trabajo, estudio, inversión o residencia, con énfasis en perfiles en alta demanda como ingenieros y profesionales de posgrado.

especialistas que acompañarán a quienes buscan oportunidades de trabajo, estudio, inversión o residencia, con énfasis en perfiles en alta demanda como ingenieros y profesionales de posgrado. Experiencias inmersivas: el centro cuenta con tres salas temáticas con realidad virtual dedicadas a España, Estados Unidos y Alemania, que permiten explorar la cultura, los entornos y los retos de cada país antes de tomar la decisión de emigrar.

“Durante más de 30 años, la industria migratoria ha permanecido prácticamente inalterada. Nuestra propuesta es disruptiva porque no se limita a trámites o documentos, sino que prepara y acompaña al migrante para los desafíos reales de la vida en otro país”, aseguró Danilo Restrepo, CEO de Borders Group y experto en procesos de legalización migratoria.

Más que un centro de asesoría, este proyecto busca convertirse en un aliado permanente, acompaña al migrante en todas las etapas de su proceso, desde la preparación previa, hasta la integración en la sociedad de destino.

“Estamos comprometidos con marcar un nuevo estándar en la industria migratoria. Nuestra misión es ser un soporte constante, asegurando que quienes cumplen los requisitos puedan vivir su proceso de manera exitosa y asesorada por verdaderos expertos”, concluyó Restrepo.

Con esta apertura, Bogotá se posiciona como un referente regional en innovación migratoria, ofreciendo un modelo único de acompañamiento que abre una ventana de posibilidades reales para quienes sueñan con construir un futuro fuera del país.

